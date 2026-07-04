"Hon ser ut som 20": Megan Fox överraskar med en makeover som alla älskar

Anaëlle G.
@maryphillips / Instagram

Den amerikanska skådespelerskan och modellen Megan Fox hyllades nyligen av sin makeupartist, som delade en serie bilder på Instagram som visade hennes senaste makeover. Resultatet: en flod av komplimanger från internetanvändare, fascinerade av hennes strålande utseende.

En strålande skönhetsbehandling

På dessa bilder ser Megan Fox strålande ut tack vare smink som är både diskret och strålande. En strålande hy med en frisk hy, ögon intensifierade av en touch av eyeliner och definierade fransar, läppar i en rosig nude-nyans: den övergripande effekten framhäver perfekt hennes drag. Hennes långa bruna hår, stylat i mjuka vågor, och en elegant svart trenchcoat fullbordade denna eleganta och naturliga look. En mästerlig skönhetsapplicering, utformad för att framhäva hennes naturliga skönhet.

Se det här inlägget på Instagram

Ett inlägg delat av Mary Phillips (@maryphillips)

Fansen är charmade

Inte helt oväntat utlöste dessa bilder en våg av beundrande reaktioner. I kommentarerna överöste internetanvändare henne med komplimanger, många lyfte fram skådespelerskans utstrålning. "Hon ser precis ut som hon gjorde i Transformers", "Hon ser ut som 20", var bara några av de många meddelandena.

Det är värt att notera att den här typen av kommentar, som "Hon ser ut att vara 20", kan verka smickrande, men den är faktiskt baserad på en problematisk idé: att en kvinna ska se yngre ut än sin ålder för att bli värderad. Åldrande är en naturlig process, och den påverkar alla. Åldrandetecken minskar inte en persons skönhet på något sätt. Att reducera en komplimang till "ungdomligt utseende" bidrar till utbredda kulturella fördomar som kopplar en kvinnas värde till hennes ungdomliga utseende, vilket varken är nödvändigt eller önskvärt.

Med denna lysande makeover vann Megan Fox återigen allas över, samtidigt som hon oavsiktligt påminde oss om hur mycket reaktioner kring kvinnors utseende fortfarande ofta påverkas av förväntningar kopplade till ungdom och estetiska standarder som fortfarande är mycket närvarande i den offentliga sfären.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Jag brinner för mode och letar alltid efter trender som speglar vår tid. Jag älskar att observera hur människor klär sig, varför de gör det och vad modet avslöjar om oss. Utöver modevisningarna och silhuetterna är det berättelserna som verkligen fascinerar mig.
Article précédent
Ester Expósitos nya look väcker uppmärksamhet, även från Kylian Mbappé.
Article suivant
Vid 56 års ålder strålar Heather Graham under solen på den franska rivieran i en somrig look.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Vid 56 års ålder strålar Heather Graham under solen på den franska rivieran i en somrig look.

Den amerikanska skådespelerskan och producenten Heather Graham delade en serie soliga bilder på Instagram, tagna på den franska...

Ester Expósitos nya look väcker uppmärksamhet, även från Kylian Mbappé.

Den spanska skådespelerskan Ester Expósito delade en serie bilder på Instagram som visade upp en elegant och trendig...

Lizzo gör succé i en djärvt designad tyllklänning

Den amerikanska sångerskan och rapparen Lizzo orsakade furore på BET Awards 2026, i en lång chokladbrun tyllklänning med...

Jennifer Lopez vågar bära en "illusionseffekt"-jumpsuit för ett scenframträdande

Den amerikanska sångerskan och affärskvinnan Jennifer Lopez har återigen bevisat att hon är en av de största artisterna...

Cardi B överraskar med en livfull röd frisyr på ett evenemang

Den amerikanska rapparen Cardi B orsakade furore på BET Awards 2026 genom att bära en ny eldröd frisyr...

Sångerskan Tyla väcker uppmärksamhet med en skulptural svart outfit på röda mattan

Den sydafrikanska sångerskan, låtskrivaren och dansaren Tyla gjorde succé på BET Awards röda mattan 2026 i en skulptural...