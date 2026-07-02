I en vit korsett antar Madison Beer en look som väcker reaktioner från internetanvändare

Anaëlle G.
@madisonbeer / Instagram

Den amerikanska sångerskan, modellen och skådespelerskan Madison Beer delade en samling bilder bakom kulisserna från sin "Locket Tour" på Instagram. Hon syns i en invecklad vit korsett, en look som omedelbart fick reaktioner från hennes följare.

En vit, intrikat arbetad korsett

I hjärtat av den här looken finns en skinande vit korsettklänning för scen. Designen har breda axelband, en strukturerad hjärtformad halsringning och ett spetsliknande tyg utsmyckat med små svarta prickar. En blandning av romantik och djärvhet, perfekt i linje med den visuella värld som sångerskan odlar på scenen. En outfit som, föga förvånande, fångade allas uppmärksamhet.

För sin skönhetslook valde Madison Beer en sofistikerad och elegant stil. Hennes långa bruna hår, uppsatt i lösa vågor, föll ner över ena axeln och gav volym till hennes strukturerade topp. Rökiga ögon, skulpterade kindben och nude-rosa läppar kompletterade denna look, perfekt för både scenen och kameran.

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Ett inlägg delat av @madisonbeer

Fansen vann över

Inte helt oväntat utlöste inlägget en flod av komplimanger. I kommentarerna överöste internetanvändare henne med beröm: "Den vackraste", "Den snyggaste" var bara några av kommentarerna. Dessa reaktioner bekräftar den entusiasm som genererats av vart och ett av hennes framträdanden, både på scen och i sociala medier.

Som en del av "Locket-turnén"

Det här inlägget kommer mitt i Madison Beers hektiska schema. Fotot togs backstage under hennes "Locket Tour", som tar henne genom Nordamerika. Det är en möjlighet för Madison Beer att ytterligare utforska världen bakom hennes album "Locket" och dess återutgivning, särskilt låten "Lovergirl". En framgångsrik period, präglad av en serie efterlängtade konserter.

Med denna vita korsett och sin fantastiska makeup levererar Madison Beer ännu ett lyckat framträdande. Genom att balansera romantik och djärvhet bekräftar hon sin stilkänsla och sin talang för att göra varje scenoutfit till ett minnesvärt ögonblick. Inte helt oväntat kommer detta garanterat att glädja hennes fans.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Jag brinner för mode och letar alltid efter trender som speglar vår tid. Jag älskar att observera hur människor klär sig, varför de gör det och vad modet avslöjar om oss. Utöver modevisningarna och silhuetterna är det berättelserna som verkligen fascinerar mig.
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