Vid 56 års ålder orsakade skådespelerskan Catherine Zeta-Jones furore i en slående röd klänning.

Klädd i scharlakansrött och utstrålande gotisk elegans fängslade den brittiska skådespelerskan Catherine Zeta-Jones alla på Hollywood Forever Cemetery i Los Angeles. Det var ett av hennes mest minnesvärda framträdanden.

En röd klänning designad som en hyllning till Morticia Addams

Det var på Hollywood Forever Cemetery i Los Angeles, en miljö som inte kunde vara mer passande, som Catherine Zeta-Jones gick på röda mattan vid FYSEE Emmys-evenemanget tillägnat Netflix-serien "Wednesday" den 22 maj 2026. För tillfället valde hon en figurnära klänning i klarrött, designad av Magda Butrym, vars drapering spelade över asymmetriska, draperade rynkor.

Den mest slående detaljen var vid halsringningen: en blommig applikation i form av en röd ros, husets signatur. Långt ifrån att vara obetydligt, detta val ekade hennes karaktär, Morticia Addams, känd särskilt för scenen i filmen "Familjen Addams" från 1991 där hon skär av kronbladen på sina rosor och bara lämnar stjälkarna. En subtilt avmätt nickning som förvandlade en enkel aftonklänning till ett stiluttryck som perfekt överensstämde med seriens värld.

"Metoddressing" tagen till sin högsta nivå

Utöver själva klänningen visade hela ensemblen en fullständig mästerskap i "method dressing", trenden att klä sig för röda mattan på ett sätt som direkt relaterar till en roll eller en specifik värld. Skådespelerskan hade draperat en överdimensionerad, avsiktligt avslappnad svart kavaj över axlarna.

Hon kompletterade sin look med spetsiga svarta läderpumps och några diamantringar. Hennes hår och smink förblev resolut mörk och teatralisk: vågigt brunt hår med mittskillnad, djupt rödbruna läppar och sotade ögon. Varje element bidrog till en lockande, matriarkal look, någonstans mellan Hollywood-chic och gotisk romantik.

En gotisk duo tillsammans med Jenna Ortega

Catherine Zeta-Jones var inte den enda som glänste. Hon hade sällskap av den amerikanska skådespelerskan Jenna Ortega, som spelar titelrollen i Netflix-serien "Wednesday" och därmed porträtterar sin dotter på skärmen. Ortega valde också en gotisk elegans och valde en grå kostym med en korsettliknande spetskrage.

De två skådespelerskorna poserade tillsammans, vilket förlängde det nära bandet mellan deras karaktärer in i verkligheten. Evenemanget, som anordnades inför Emmy-säsongen, samlade också en stor del av seriens kreativa team, inklusive regissören Tim Burton och producenterna Alfred Gough och Miles Millar.

En gotisk slinga som länge hade förblivit vilande

Det är ingen slump att Catherine Zeta-Jones bär dessa koder så naturligt. I en intervju med brittiska Vogue avslöjade skådespelerskan att hennes tonår inte gav henne utrymme att utforska den här världen: upptagen med arbete från en mycket ung ålder tror hon att hon utan det förmodligen skulle ha anammat den gotiska estetiken fullt ut.

Hon avslöjade också att hennes garderob alltid har varit övervägande svart, och att denna sida av henne förblev dold i många år innan den slutligen fann sitt uttryck. Rollen som Morticia ger henne därmed en idealisk plattform för att ge fritt utrymme åt en känslighet som hade legat i bakgrunden alltför länge, och det är lättare att förstå varför hon omfamnar den med sådan lätthet.

Nedräkningen till en ny säsong

Detta framträdande kommer mitt i en hektisk period för Netflix-serien, vars tredje säsong just nu spelas in. "Wednesday" drar nytta av sin stora succé och fortsätter att locka nya ansikten, som den amerikanska skådespelerskan och producenten Winona Ryder, vars anslutning till ensemblen har tillkännagivits. Man kan lugnt säga att Catherine Zeta-Jones redan mycket efterlängtade framträdanden på röda mattan förväntas öka under de kommande månaderna.

Med denna röda klänning och dess perfekt orkestrerade gotiska accenter har Catherine Zeta-Jones återigen bevisat att elegans och fiktiva karaktärer kan komplettera varandra på ett briljant sätt. Hon visar att stil frodas lika mycket av djärvhet som av självtrogenhet – och att "Morticia" kommer att fortsätta att fascinera.