Dessa kändisar uppnådde framgång efter 40 och utmanar förutfattade meningar.

Medan vissa stjärnor uppnådde berömmelse nästan från vaggan, startade andra sina karriärer senare i livet, efter 40 års ålder. I filmens, musikens och bortomvärlden gick de från anonymitet till rykte i en ålder då de flesta börjar tänka på pensionering. Låt oss ta en närmare titt på dessa kändisar som steg till framträdande plats när andra redan hade försvunnit från rampljuset. För ja, 40 är också en ålder då "allt är möjligt".

Stan Lee, serietidningarnas mästare

Medan Mark Zuckerberg uppnådde tidig framgång, redan före puberteten, började andra stjärnor sin uppgång i en ålder då många saktar ner och längtar efter lugn och ro. Det är aldrig för sent att glänsa, och Stan Lee förkroppsligar perfekt denna idé om "återfödelse". Han skapade sin första banbrytande serietidning strax innan han fyllde 40. Grundaren av "Fantastic Four" drev sitt arbete ännu längre genom att föreställa sig ett numera ikoniskt universum: Marvel-fenomenet. Hans hjältar, som Spider-Man och Hulken, konkurrerar nästan med de älskade Disneyprinsessorna och hamnar i händerna på barn överallt som letar efter förebilder.

Vera Wang, när stylisten vaknar

Efter 40 års ålder förpassas kvinnor i allmänhet till sidlinjen och ut ur rampljuset. Vera Wang trotsade denna statistik. Efter att ha snörat på sig skridskorna och börjat skriva, övergick hon till modedesign och gav sig in i den mycket selektiva modevärlden. Immun mot bedragarsyndromet bevisade hon snabbt sin potential på catwalken . Med sitt visionära öga och sin unika stil etablerade hon sig som en ledande figur inom brudmode. Idag, genom sina skapelser, sätter hon trenden för framtidens blivande brudar.

Viola Davis, den sjunde konsten i hennes blod

Innan Viola Davis blev en stor filmfigur tillbringade hon åratal i biroller, ofta förbisedda. Det var inte förrän hon var 40 år som hon äntligen fick det erkännande som hennes talang förtjänade, särskilt tack vare sin minnesvärda roll i "Doubt". Sedan dess har hon levererat en rad kraftfulla prestationer och blivit den första afroamerikanska skådespelerskan att vinna "Triple Crown of Acting" (Oscar, Emmy och Tony Awards). Hennes karriär är ett bevis på att uthållighet alltid lönar sig, även efter år i glömska.

Charles Darwin, en visionär naturforskare

Vi föreställer oss ofta honom som ett förtidigt geni, men Charles Darwin publicerade sitt stora verk, "Om arternas uppkomst", först vid 50 års ålder. Hans forskning, som bedrivits under flera decennier, tog tid att förverkliga. Det var först efter att han fyllt 40 som hans idéer verkligen tog form och revolutionerade vetenskapen. Hans livshistoria påminner oss om att vissa idéer kräver mognad, tid och erfarenhet för att förändra världen.

Pedro Pascal, en skådespelare under uppbyggnad

Pedro Pascal är mer än bara en skådespelare, han har blivit symbolen för en mjukare, mindre brutal maskulinitet. Men innan han blev ett av Hollywoods mest igenkännbara ansikten tillbringade den gråhårige skådespelaren en lång tid vid sidlinjen. I åratal tog han på sig små roller och gjorde flyktiga tv-framträdanden. Det var vid 39 års ålder som han äntligen fick en betydande roll i "Game of Thrones", och sedan kom stjärnstatus efter 40 med "Narcos" och "The Mandalorian". Idag är han överallt, ett bevis på att en karriär kan ta fart sent ... och explodera på en gång.

Susan Boyle, framväxten av en ikon

Hennes röst ger gåshud från första tonen. Okänd för allmänheten intog hon scenen i Britain's Got Talent vid 47 års ålder och fängslade världen med sin röst. Susan Boyle blev hånad för sitt "gamla hem"-framträdande och anklagad för att inte "se ut som den skulle", men hon chockade ändå publiken under sin audition. Hennes framträdande på skärmen blev viralt inom några timmar och förändrade hennes liv över en natt. Hon bevisade att talang inte känner någon ålder ... och att skenet kan vara fruktansvärt bedra.

Morgan Freeman, den sjunde konstens påve

Idag är Morgan Freeman filmens "store visman". Hans varma, resonanta röst är omedelbart igenkännbar. Innan Morgan Freeman berättade dinosauriehistorier på Netflix och medverkade i några av de mest ikoniska filmerna i filmhistorien, tillbringade han en lång tid i en stagnerande karriär. Det var vid 50 års ålder som han verkligen exploderade med "Driving Miss Daisy". Innan dess spelade han en rad diskreta roller i åratal. Hans sent blomstrande karriär har blivit hans kännetecken.

Octavia Spencer, en avgörande roll

Innan Octavia Spencer blev Oscarsbelönad skådespelerska var hon länge förpassad till biroller, ibland knappt synlig på skärmen. I åratal arbetade hon i skuggorna och fick aldrig riktigt roller värdiga hennes talang. Det var efter att hon fyllt 40 som allt förändrades. Hennes roll i "The Help" gav henne en Oscar och världsomspännande erkännande. Därefter tog hon sig an en rad stora projekt och etablerade slutligen sin närvaro i en bransch som länge hade underskattat henne. Hennes resa är en kraftfull påminnelse: talang försvinner inte med tiden; den hittar alltid sin plats till slut.

Toni Morrison, skrivande som språk

Toni Morrison byggde upp sitt författarskap med tålamod och djup. Trots att hon hade skrivit länge var det efter 40 år som hennes verk började bli allmänt erkända. Hon fick Pulitzerpriset vid 56 års ålder och sedan Nobelpriset i litteratur vid 62 års ålder. Hennes karriär förkroppsligar en intellektuell och konstnärlig prestation som utvecklas över tid, långt ifrån omedelbar framgång.

Att fylla 40 är inte alltid en tid av nedgång eller kris, utan en guldålder av triumf. Ibland måste man lita på ödet. Det är aldrig för sent att uppfylla de drömmar som är nedklottrade med glitterpenna i en tonårsdagbok.