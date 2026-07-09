Lindsay Lohan återupplivar mikrokostymtrenden med en "kontorsiren"-look

Den amerikanska skådespelerskan Lindsay Lohan skapade furore i New York i en vintage-mikrokostym, bestående av en kort jacka och en svart kjol. En look som är både retro och ultratrendig, som perfekt förkroppsligar "kontorsirenens" estetik, mycket modern år 2026.

En vintage mikroskräddare

För detta framträdande valde Lindsay Lohan en outfit från en "mikroskräddarsydd" kollektion från mitten av 1990-talet. Hon väckte särskilt uppmärksamhet med sin beskurna jacka, inspirerad av ikoniska tweedjackor. Tillverkad av mjuk grön bomull, med svarta detaljer, strukturerade axlar och guldknappar. En sann pärla från arkivet, perfekt i samklang med tiden.

En personlig modetouch

Trogen sin stil gjorde Lindsay Lohan ändå en liten avvikelse från den ursprungliga designen. Istället för den högt slitsade kjolen som sågs på catwalken på 1990-talet valde hon en svart kjol med hög midja. Hon kompletterade looken med ett guldfärgat bälte som fångade ljuset från kamerablixtarna. En smart nytolkning som subtilt moderniserade denna ikoniska outfit.

Noggrant utvalda tillbehör

För att fullända looken valde hennes stylist eleganta accessoarer: en quiltad läderväska formad som ett hjärta, svarta solglasögon, guldringar och ett par tvåfärgade pumps. När det gäller hennes skönhetslook framhävde en strålande hy, varm rouge och mjukt rosa läppar Lindsay Lohans drag, medan hennes långa, raka, lösa blonda hår föll graciöst nerför hennes rygg.

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Trenden med "kontorsirener"

Med den här looken omfamnar Lindsay Lohan en av de hetaste trenderna just nu: stilen "kontorsiren". Inspirerad av bilderna från ett elegant kontor, blandar denna estetik strukturerade plagg, figurnära jackor och eleganta accessoarer för en look som är både professionell och självsäker.

Med denna vintage-mikrokostym gör Lindsay Lohan ett elegant och trendigt framträdande. Genom att återuppliva detta 1990-talsplagg bekräftar hon sin status som modeikon och sin talang för att omtolka klassiker. Inte helt oväntat kommer detta garanterat att glädja hennes fans.