"Jag är glad över att få spela äldre kvinnor": vid 62 års ålder väljer Lisa Kudrow att omfamna sin ålder utan Botox

Anaëlle G.
Extrait de ma série « No Good Deed »

Lisa Kudrow, känd världen över för sin roll som Phoebe Buffay i succéserien "Vänner", tar sig nu an ett nytt kapitel i sin karriär med ro. Vid 62 års ålder förklarar hon att hon har valt att sluta använda Botox och föredrar att acceptera sitt naturliga åldrande i ansiktet och fokusera på roller som passar hennes ålder.

En skådespelerska som kräver åldersanpassade roller.

I en intervju med The Hollywood Reporter berättade Lisa Kudrow om en nyligen inträffad upplevelse som fick henne att ompröva användningen av kosmetiska ingrepp. Efter att ha provat Botox för första gången vid 60 års ålder rapporterade Kudrow att hon upplevde biverkningar som inte levde upp till hennes förväntningar. Hon förklarade att förändringarna orsakade irritation: "Jag tror att det bidrog till min ögonirritation och det här konstiga märket i pannan, så jag är nog klar med det nu." Inför detta nedslående resultat bestämde sig skådespelerskan för att inte fortsätta med den här typen av behandling.

Utöver den estetiska aspekten betonar Lisa Kudrow sin entusiasm för att porträttera äldre karaktärer på skärmen. "Jag är exalterad över att spela äldre kvinnor", förklarar hon och betonar vikten av en mångsidig åldersrepresentation inom film- och tv-branschen. Denna hållning är en del av en bredare utveckling inom sektorn, där frågan om synlighet för kvinnor över 50 får allt större uppmärksamhet. Fler och fler skådespelerskor kräver roller som återspeglar mångfalden av livsvägar och erfarenheter, långt ifrån de standarder som länge gynnats av Hollywood.

Lisa Kudrow påpekar också att hennes förhållande till utseende har utvecklats över tid. Hon säger att hon gradvis accepterar idén att se ut som en äldre kvinna, samtidigt som hon fortsätter att utöva sitt hantverk med samma konstnärliga standarder.

En utveckling av skönhetsstandarder

Lisa Kudrows uttalande kommer i en tid då skönhetsstandarder gradvis utvecklas mot en mer inkluderande representation av olika åldrar. Många offentliga personer uppmuntrar nu en mer nyanserad syn på åldrande och betonar självacceptans snarare än den systematiska strävan efter kosmetiska förändringar.

Utan att fördöma individuella val gällande kosmetisk medicin betonar Lisa Kudrow sin önskan att "prioritera en bild som är sann mot ens nuvarande utseende." Denna ståndpunkt ligger i linje med en bredare rörelse som värdesätter autenticitet och mångfalden av livsvägar.

Lisa Kudrow bekräftar därmed sin önskan att skildra karaktärer i linje med sin ålder och erfarenhet. Genom att välja att avstå från Botox lyfter hon fram en personlig vision av åldrande, baserad på acceptans och kontinuitet i hennes konstnärliga resa. Detta tillvägagångssätt bidrar till att bredda representationen av kvinnor på skärmen och uppmuntrar till en mer öppen diskussion om utvecklingen av skönhetsstandarder.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
