Utan smink och i pyjamas väcker Lindsay Lohan reaktioner online

Långt borta från röda mattor och fotografernas blixtar valde Lindsay Lohan att börja veckan försiktigt. Den 19 januari 2026 delade "Freaky Friday"-skådespelerskan ett sällsynt foto på sig själv utan smink på Instagram, klädd i sin marinblå pyjamas med vita detaljer. Med bildtexten "Monday energy loading… 💙" charmade hon sina fans med ett avslappnat uttryck, en symbol för nyfunnen lugn.

Naturlig skönhet hyllas

Bekvämt placerad i soffan visar Lindsay Lohan upp sig som hon är varje dag: håret löst över axlarna, ett genuint leende och en ljus blick. Skådespelerskan rör sig därmed bort från Hollywoods standarder genom att i allt större utsträckning framträda med lite eller ingen sminkning de senaste månaderna. I april och augusti 2025 hade hon redan lagt upp flera liknande selfies, i pyjamas eller precis efter att hon vaknat, och förespråkade en mer autentisk skönhet.

En förnyad känsla av självförtroende

Sedan hon flyttade till Dubai och gradvis återvände till filmvärlden verkar Lindsay Lohan ha hittat en balans mellan sitt privatliv och sitt offentliga liv. Genom att dela dessa naturliga ögonblick skickar hon ett positivt budskap om självförtroende och vänlighet, långt ifrån den plågade bild som länge följt henne.

Med denna spontana och oskadda selfie bevisar Lindsay Lohan att hon inte behöver smink för att glänsa. Genom att blanda humor och autenticitet avslöjar hon en mer fridfull sida av sig själv och inspirerar sina fans att omfamna sin egen naturliga skönhet.