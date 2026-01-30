Search here...

Vid 59 års ålder gör Halle Berry succé med en sammetslook

Halle Berry lyste nyligen upp Londonpremiären av filmen "Crime 101". Den amerikanska skådespelerskan, producenten och modellen dök upp i en svart outfit som kombinerade sammet och metalliska detaljer, vilket framhävde en elegant och balanserad silhuett.

En enkel och ljus ensemble för första gången

Den 28 januari 2026 var Odeon Luxe Leicester Square i London värd för premiären av filmen "Crime 101", med den australiska skådespelaren Chris Hemsworth, den amerikanske skådespelaren och producenten Mark Ruffalo och Halle Berry i huvudrollerna. Berry utmärkte sig särskilt på evenemanget med en outfit som kombinerade texturer och skimrande slingor.

Hon bar en långärmad svart body med strukturerad halsringning, i kombination med en lång svart kjol prydd med skimrande utsmyckningar av The New Arrivals. Blandningen av tyger, särskilt toppens sammet och kjolens metalliska effekter, gav djup åt ensemblen. Fotograferad ensam eller tillsammans med sina motspelare fick Halle Berry stor medieuppmärksamhet. Flera observatörer lyfte fram den övergripande sammanhållningen i hennes stil, som kombinerar visuell komfort med en modern känsla.

Hår och smink i en enhetlig stil

Halle Berry valde en mjuk, vågig frisyr, en perfekt blandning av naturligt och stylat. Hennes makeup förblev neutral och framhävde subtilt hennes hy och ögon. Svarta klackar och en matchande manikyr fulländade looken.

Vid filmens premiär presenterade Halle Berry en sofistikerad look, byggd kring enkla linjer och kontrasterande material. En minutiöst utformad svart outfit, som kombinerar sammet, skimmer och diskreta accessoarer, exemplifierar en modern och raffinerad stil.

Deva Cassel, dotter till Monica Bellucci, lyser upp catwalken i en guldklänning på modeveckan.

