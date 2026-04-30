Till sin födelsedag valde skådespelerskan Jessica Alba en sensationell look.

@jessicaalba / Instagram

Den amerikanska skådespelerskan och entreprenören Jessica Alba firade sin 45-årsdag den 28 april 2026 med sina nära och kära. Instagram-karusellen hon delade för tillfället blandade ömma ögonblick, inspirerande citat och spetskläder som resonerade med hennes följare.

45-årsjubileum firat med familj och kärlek

Jessica Alba firade sin 45-årsdag tillsammans med sin partner, den amerikanske skådespelaren av colombiansk och mexikansk härkomst Danny Ramirez, och deras tre barn, Honor, Haven och Hayes. Hon sammanställde ögonblick från firandet, barndomsbilder och ett urval av meningsfulla citat på Instagram för att markera milstolpen. En intim och innerlig födelsedag, långt ifrån de storslagna Hollywoodfesterna.

Två spetslooker för en tvådelad kväll

Till sin födelsedagsmiddag bar Jessica Alba en svart topp med fyrkantig halsringning och tunna axelband, kantad med ögonfransspets, tillsammans med turkosa droppörhängen och flera lager på lager av guldhalsband. Senare samma dag bar hon en vit V-ringad topp med blommig spets, under en strukturerad brun kavaj – håret i mjuka vågor, stora guldörhängen i öronen, ögonen slutna medan hon njöt av sin bit av födelsedagstårtan.

Det är ingen slump att de två kläderna som valts ut för denna födelsedag delar samma detalj: spetskant vid halsringningen. Detta stilval återspeglar den riktning Jessica Alba har tagit de senaste säsongerna – raffinerade plagg som leker med lätthet samtidigt som de förblir eleganta.

Ett födelsedagshälsning som säger mycket

Utöver kläderna var det bildtexten till inlägget som resonerade med hennes följare. "Ännu ett solsken – och på något sätt mjukare, starkare, mer mig själv än jag någonsin varit", skrev hon. "Det senaste året har varit vackert. Det där året som sträcker dig i rätt riktning, öppnar upp dig och visar dig hur mycket kärlek och ljus som omger dig", fortsatte hon. Hon avslutade med att tacka sina barn, sin partner och sina nära vänner: "Min familj. Mina tre bebisar – hela mitt hjärta. Ni lyser upp allting."

En kvinna som skriver sina egna regler

Jessica Alba upptäcktes vid 19 års ålder i serien "Dark Angel", en roll som gav henne en Golden Globe-nominering, och har sedan dess byggt upp ett entreprenörsimperium. Hon var med och grundade "The Honest Company" 2011 – ett varumärke för naturliga baby- och hushållsprodukter som har nått ett värde på en miljard dollar. Vid 45 års ålder, skådespelerska, entreprenör och trebarnsmamma, förkroppsligar hon modern framgång och kombinerar affärssinne, medieinflytande och familjeengagemang, samtidigt som hon förblir en nyckelfigur inom livsstil och kvinnlig egenmakt.

Kort sagt, Jessica Alba firade sin 45-årsdag på sitt eget sätt: snygg, uppriktig och helt och hållet sig själv. Det är ofta så de bästa födelsedagarna firas.

Jag heter Fabienne och är skribent för webbplatsen The Body Optimist. Jag brinner för kvinnors kraft i världen och deras förmåga att förändra den. Jag tror att kvinnor har en unik och viktig röst att erbjuda, och jag känner mig motiverad att göra min del för att främja jämställdhet. Jag gör mitt bästa för att stödja initiativ som uppmuntrar kvinnor att stå upp och bli hörda.
Skådespelerskan Gwyneth Paltrow delar med sig av de "oväntade" händelserna som kommer att definiera 2026.
Före detta Miss Frankrike och läkaren Marine Lorphelin utmanar stereotyper med sin "okonventionella" karriärväg.

