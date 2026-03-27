Vid 40 års ålder ändrar den här modellen sin frisyr och väcker reaktioner

Julia P.
@chrissyteigen / Instagram

Den amerikanska modellen, tv-presentatören, skådespelerskan, författaren och aktivisten Chrissy Teigen överraskade sina fans genom att avslöja en hårförvandling. Känd för sitt karaktäristiska långa hår valde hon en betydligt kortare klippning, mycket till allas förvåning. Denna hårförvandling, som delade den på Instagram, fick snabbt många reaktioner, vilket bekräftade Chrissy Teigens bestående inflytande i skönhetsvärlden.

En kort frisyr som markerar en vändpunkt

Chrissy Teigen sa nyligen adjö till sitt långa lockar och omfamnade en elegant, strukturerad bob. I ett Instagram-inlägg delade hon flera bilder på sin förvandling, tillsammans med ett meddelande som uttryckte en känsla av lätthet efter hårförändringen. Den nya klippningen har en ren mittdel och hår som når käkarna, vilket skapar en modern och minimalistisk look. Denna typ av bob är populär för sin förmåga att rama in ansiktet samtidigt som den erbjuder en sofistikerad silhuett.

En förvandling avslöjad på Instagram

För att avslöja sin nya look delade Chrissy Teigen en spegelselfie och en närbild som framhävde klippningens precision. I ett annat videoinlägg syns hon med en lätt vågig frisyr, vilket betonar mångsidigheten hos denna längd. Hon nämnde också de professionella som bidrog till förvandlingen, vilket bekräftar vikten av hårexpertis för att uppnå denna typ av strukturerad klippning.

En trend mot större enkelhet

Chrissy Teigens korta frisyr är en del av en bredare trend som gynnar lättskötta frisyrer som passar för vardagsbruk. Den trunta bob-frisyren, en vanlig syn på röda mattan, förblir en tidlös klassiker som överskrider säsongerna utan att förlora sin attraktionskraft. Genom att välja en kortare längd bekräftar modellen den nuvarande trenden mot minimalistiska stilar som prioriterar struktur och enkelhet.

Med den här nya frisyren visar Chrissy Teigen att ett byte av frisyr kan "förvandla en silhuett" samtidigt som tidlös elegans bibehålls. Detta hårval, som diskuterats flitigt på sociala medier, illustrerar Chrissy Teigens fortsatta inflytande i skönhets- och trendvärlden.

