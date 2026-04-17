Sandra Bullock gör en synbar ankomst på Instagram med sin första video

Léa Michel
Screen Sandra Bullock dans « L'Amour à tout prix »

Den tysk-amerikanska skådespelerskan, producenten, regissören och manusförfattaren Sandra Bullock har precis gjort en spektakulär entré på sociala medier. Hon valde Instagram för sin stora debut, och hennes video har redan vunnit över både hennes fans och hennes kändiskollegor.

En video som blandar humor och nostalgi

I sitt första inlägg mixade Sandra Bullock lekfullt en margarita och pekade på mixern som om hon magiskt kontrollerade den. Bildtexten löd "Midnight somewhere…", en lekfull anspelning på hennes kultklassiker "Practical Magic", som släpptes 1998, där hon spelade tillsammans med den australisk-amerikanska skådespelerskan, producenten och regissören Nicole Kidman. Detta lilla meddelande är ingen slump: de två skådespelerskorna bekräftade nyligen sin återkomst i filmens uppföljare, som är planerad att släppas den 11 september.

En stjärna välkomnad med öppna armar av Hollywood

Denna ankomst på Instagram satte snabbt internet i brand. Nicole Kidman var bland de första att hälsa på sin kollega och lovade att dela "margaritas" med henne "när som helst". Den amerikanska skådespelerskan, regissören och producenten Jennifer Aniston, den amerikanska skådespelerskan, producenten och affärskvinnan Reese Witherspoon, och den amerikanska skådespelerskan Sarah Paulson reagerade också entusiastiskt och publicerade alla tillgivna meddelanden för att fira sin väns ankomst på plattformen.

Sandra Bullock verkar närma sig denna nya digitala fas med lätthet och humor. Efter årtionden i rampljuset ger hon sig in i sociala mediers värld med vad som verkar vara hennes karakteristiska autenticitet. Genom att blanda filmisk nostalgi med smittande god humor sätter hennes första inlägg tonen: en varm och strålande närvaro som lovar att glädja hennes växande gemenskap.

Léa Michel
Léa Michel
With a passion for skincare, fashion and film...
Kylie Jenners bästa vän återupplivar trenden med crop tops med en vintageversion
I Australien kritiseras Meghan Markle och prins Harry för kostnaden för sitt besök.

