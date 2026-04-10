"Otroligt vacker": den här amerikanska modellen framhäver sin figur i en denimklänning

Léa Michel
@olandria / Instagram

Den amerikanska modellen, influencern och tv-personligheten Olandria Carthen väckte uppmärksamhet vid Fashion Trust US Awards 2026 i Los Angeles. Efter att ha blivit känd i programmet "Love Island USA" prydde hon den rosa mattan i en look som återuppfann ett av modets mest populära basplagg: jeans.

En denimklänning som återuppfinner slitna jeans

För detta evenemang bar Olandria Carthen en jeansklänning. Den långa, åtsittande klänningen, tillverkad av ljustvättad denim, omfamnade hennes figur. Klänningen utmärkte sig genom sin dekonstruerade design, inspirerad av slitna jeans. Utskärningar och fransar fanns vid fållen, vilket gav en modern och experimentell touch.

Den mest slående detaljen var den skulpturala, asymmetriska halsringningen, skapad av en omplacerad, vertikalt placerad denimlinning, vilket resulterade i en originell arkitektonisk struktur. Svart satin kontrasterade mot denimtygets råa textur. Detta tyg bildade också en bred rosett baktill, som sträckte sig till ett elegant släp som accentuerade plaggets couture-dimension.

En minimalistisk stil för att framhäva silhuetten

Olandria Carthen kompletterade sin look med diskreta men ändå slående accessoarer. En svart choker som påminde om ett bälte framhävde hennes hals, medan iögonfallande ringar och diamantörhängen gav en touch av glitter. Hennes svarta pumps med spetsiga tå och matchande manikyr förstärkte outfitens visuella sammanhang.

Kontrasten mellan den texturerade denimen och de satinsvarta elementen skapade en balans mellan streetwear-inspiration och sofistikering. För sin skönhetslook valde Olandria Carthen en pixie-klippning med mikrofransar, i kombination med smink som framhävde ett subtilt rökigt öga och naturliga läppar.

Uppkomsten av en ny modefigur

Olandria Carthens närvaro på Fashion Trust US Awards illustrerar framväxten av nya, inflytelserika ansikten inom samtida mode. Hennes val av en klänning som blandar dekonstruerad denim med haute couture-element återspeglar en aktuell trend: att sudda ut gränserna mellan vardagskläder och statement-plagg. På sociala medier fick outfiten många entusiastiska reaktioner. Många användare berömde modellens elegans och lämnade kommentarer som "Otroligt vacker" och "Underbar".

Med denna denimklänning erbjöd Olandria Carthen en originell vision av samtida mode. Denna outfit visar att även de mest välbekanta materialen kan förvandlas till spektakulära skapelser, vilket bekräftar vikten av kreativitet i trendutvecklingen.

Med en passion för hudvård, mode och film ägnar jag min tid åt att utforska de senaste trenderna och dela inspirerande tips för att må bra i sin egen kropp. För mig ligger skönhet i äkthet och välbefinnande, och det är det som motiverar mig att erbjuda praktiska råd för att kombinera stil, hudvård och personlig uppfyllelse.
