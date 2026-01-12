Search here...

Med sina blekta ögonbryn överraskar Jenna Ortega med en gotisk look

Léa Michel
@jennaortega/Instagram

Jenna Ortega fångade återigen uppmärksamheten på Golden Globes röda matta 2026. Skådespelerskan, mest känd för sin roll i serien "Wednesday", gjorde ett stort intryck i en klänning i marschorkesterstil, klädd i djupt svart och utsmyckad med genombrutna detaljer och pärlbroderade lugg. Det som verkligen drog till sig ögat var dock hennes blekta ögonbryn, som ytterligare accentuerade hennes gotiska look.

En look som blandar elegans och djärvhet

För den 81:a Golden Globe-galan valde Jenna Ortega en djärv silhuett: en strukturerad svart klänning som frammanar både klassisk Hollywood-glamour och den rebelliska andan hos hennes ikoniska karaktär i serien "Wednesday". Korsettens utskurna detaljer, i kombination med de skimrande luggarna som faller över axlarna, gav looken en teatralisk och avantgardistisk dimension.

Detta stilval, från ett stort modehus, passar perfekt in i den gotiska chic-trenden som skådespelerskan har gynnat sedan debuten i "Wednesday". De blekta ögonbrynen, en minimalistisk men ändå slående detalj, förstärkte den kalla intensiteten i hennes blick och gav hela looken en nästan övernaturlig känsla.

En artist som spelar karaktärer även på röda mattan

Jenna Ortega, som återigen i år är nominerad i kategorin "Bästa kvinnliga huvudroll i en musikal- eller komediserie" för "Wednesday", visar att hennes inflytande sträcker sig långt bortom tv. I en nyligen genomförd intervju med ELLE anförtrodde hon att hon ser mode som en förlängning av sin skådespelarkarriär: varje offentligt framträdande blir en föreställning för henne, en möjlighet att utforska nya fasetter av hennes karaktär.

Med minimalistisk frisyr, blekta ögonbryn och en svart klänning som var både gotisk och glamorös, gjorde Jenna Ortega ett unikt uttalande vid Golden Globes 2026. Genom att motarbeta den traditionella glamourens koder bekräftar hon sin status som en framväxande modeikon – en konstnär som gör varje röda matta till en sann skapande handling.

Amal Clooney gör sensation på Golden Globes i en hisnande röd klänning

