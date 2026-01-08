Search here...

"Varför ska man behöva gifta sig för att vara lycklig?": Den här sångerskan bryter ett tabu

Léa Michel
@roses_are_rosie/Instagram

Rosé, den ikoniska rösten i den sydkoreanska K-pop-tjejgruppen Blackpink, talade nyligen öppet i podcasten Session 46: Rosé | Therapuss med Jake Shane . Den sydkoreanska sångerskan utmanar traditionella förväntningar om äktenskap och familj och omfamnar sin lycka som singelkvinna fullt ut.

Ett ifrågasättande av "lyckans status quo"

I detta intima samtal frågar Rosé direkt : "Varför är det att gifta sig och köpa ett hus standarden för lycka?" Hon påpekar att vissa människor har eländiga upplevelser i äktenskapet och tillägger: "Ibland känner jag mig så lycklig över att vara ensamstående kvinna." Det är ett befriande budskap som vägrar att helga äktenskapet som en förutsättning för lycka.

Samhällstryck på tidiga äktenskap

Särskilt i Sydkorea utsätts kvinnor för intensiv press att gifta sig unga och snabbt bilda familj. Denna traditionella kulturmodell värdesätter tidigt moderskap och hemmafrurollen, ofta på bekostnad av kvinnors personliga och professionella ambitioner.

Rosé, rösten för en frågande generation

Rosé, medlem i världens bäst säljande tjejgrupp, förkroppsligar en ny generation kvinnor som förkastar traditionella förväntningar. På toppen av sin internationella karriär vägrar hon att anpassa sig till en modell som inte passar henne. Hennes berättelse berör särskilt unga K-popfans, som ofta möter samma stela familjeförväntningar.

En vädjan om kvinnors valfrihet

Genom att bekräfta sin glädje i att vara singel, avvecklar Rosé idén att kvinnors lycka nödvändigtvis beror på äktenskap och moderskap. Hon uppmanar oss att ompröva vad som verkligen utgör ett meningsfullt liv: "Varför ska vi behöva gifta oss för att vara lyckliga?" Denna fråga öppnar dörren för en bredare reflektion över de normer för framgång och prestation som åläggs kvinnor, särskilt i konservativa samhällen som Sydkorea.

I K-pop-branschen, där idolernas image kontrolleras minutiöst, markerar Rosés uppriktighet om sitt privatliv ett brott med det förflutna. Van vid noggrant utvalda diskussioner om sitt privatliv väljer sångerskan autenticitet och föredrar att prata om sina verkliga ambitioner snarare än att anpassa sig till en fördefinierad roll.

Léa Michel
Léa Michel
Med en passion för hudvård, mode och film ägnar jag min tid åt att utforska de senaste trenderna och dela inspirerande tips för att må bra i sin egen kropp. För mig ligger skönhet i äkthet och välbefinnande, och det är det som motiverar mig att erbjuda praktiska råd för att kombinera stil, hudvård och personlig uppfyllelse.
Article précédent
Denna modell sägs vara den rikaste av alla Victoria's Secret-modeller.
Article suivant
Klädd i sportkläder visar Eva Longoria upp sin tonade figur

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Klädd i sportkläder visar Eva Longoria upp sin tonade figur

Bakom sitt legendariska leende och naturliga elegans döljer sig den amerikanska skådespelerskan, regissören, producenten och modellen Eva Longoria...

Denna modell sägs vara den rikaste av alla Victoria's Secret-modeller.

Hon lämnade catwalken för nästan 20 år sedan, men hennes inflytande har aldrig avtagit. Gisele Bündchen, en ikon...

Hon ville sminka sig i mörkret och hennes ansikte förvandlades: den här skådespelerskan berättar sin historia

Den 5 januari 2026 återvände Kelly Ripa till inspelningsplatsen för "LIVE with Kelly & Mark" och roade sin...

Rihanna gör succé med denna djärva men snygga alla hjärtans dag-look.

Rihanna fängslade nyligen sina 149 miljoner följare på Instagram genom att avslöja en smygtitt på sitt varumärke Savage...

"Ny modemusa": Chase Infiniti visar upp magmusklerna och skapar sensation

Chase Infiniti, som blev ett genombrott 2025 tack vare sin framstående roll i "One Battle After Another", fortsätter...

Hailey Bieber, mamman i baddräkt som sätter sociala medier i brand

Hailey Bieber sparkade igång 2026 med solsken och stil. Den amerikanska modellen och entreprenören delade nyligen en serie...

© 2025 The Body Optimist