"Varför ska man behöva gifta sig för att vara lycklig?": Den här sångerskan bryter ett tabu

Rosé, den ikoniska rösten i den sydkoreanska K-pop-tjejgruppen Blackpink, talade nyligen öppet i podcasten Session 46: Rosé | Therapuss med Jake Shane . Den sydkoreanska sångerskan utmanar traditionella förväntningar om äktenskap och familj och omfamnar sin lycka som singelkvinna fullt ut.

Ett ifrågasättande av "lyckans status quo"

I detta intima samtal frågar Rosé direkt : "Varför är det att gifta sig och köpa ett hus standarden för lycka?" Hon påpekar att vissa människor har eländiga upplevelser i äktenskapet och tillägger: "Ibland känner jag mig så lycklig över att vara ensamstående kvinna." Det är ett befriande budskap som vägrar att helga äktenskapet som en förutsättning för lycka.

Kommer du ihåg när Rosé sa "att gifta sig och skaffa ett hus, varför är det status quo för att vara lycklig? Vissa människor har eländiga upplevelser där och ibland känner jag mig så lycklig som singeltjej" tjejen avslöjade fakta pic.twitter.com/yZHMGIOUW4 — hiro (@rsrosiess) 5 januari 2026

Samhällstryck på tidiga äktenskap

Särskilt i Sydkorea utsätts kvinnor för intensiv press att gifta sig unga och snabbt bilda familj. Denna traditionella kulturmodell värdesätter tidigt moderskap och hemmafrurollen, ofta på bekostnad av kvinnors personliga och professionella ambitioner.

Rosé, rösten för en frågande generation

Rosé, medlem i världens bäst säljande tjejgrupp, förkroppsligar en ny generation kvinnor som förkastar traditionella förväntningar. På toppen av sin internationella karriär vägrar hon att anpassa sig till en modell som inte passar henne. Hennes berättelse berör särskilt unga K-popfans, som ofta möter samma stela familjeförväntningar.

En vädjan om kvinnors valfrihet

Genom att bekräfta sin glädje i att vara singel, avvecklar Rosé idén att kvinnors lycka nödvändigtvis beror på äktenskap och moderskap. Hon uppmanar oss att ompröva vad som verkligen utgör ett meningsfullt liv: "Varför ska vi behöva gifta oss för att vara lyckliga?" Denna fråga öppnar dörren för en bredare reflektion över de normer för framgång och prestation som åläggs kvinnor, särskilt i konservativa samhällen som Sydkorea.

I K-pop-branschen, där idolernas image kontrolleras minutiöst, markerar Rosés uppriktighet om sitt privatliv ett brott med det förflutna. Van vid noggrant utvalda diskussioner om sitt privatliv väljer sångerskan autenticitet och föredrar att prata om sina verkliga ambitioner snarare än att anpassa sig till en fördefinierad roll.