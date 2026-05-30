Med sina metalliska ballerinaskor bekräftar Emma Roberts att trenden är tillbaka.

Ballerinaskorna är inte färdiga än. Vid ett modeevenemang i New York återuppfann den amerikanska skådespelerskan och producenten Emma Roberts denna ikoniska sko med ett par silverfärgade metallicskor, vilket bekräftar trendens starka comeback i sommar 2026.

Metalliska ballerinaskor som framkallar en sensation

Emma Roberts deltog nyligen i en modevisning i New Yorks SoHo-kvarter, där hon gjorde ett slående intryck med sina skor. Hon valde ett par silverfärgade ballerinaskor i metallic lack, förstärkta av en smart korsbandsdesign som påminner om Mary Jane-skor. Modellen utmärkte sig också för sin rundade tå och höga vrår, vilket ger mer skydd ovanpå foten – en mycket trendig detalj.

En komplett och färgglad modelook

Resten av outfiten var lika elegant. Emma Roberts bar en färgglad, resetema-mönstrad kjol i kombination med en långärmad, ribbad topp i en ljus ceruleanblå färg. Hennes hår var uppsatt i långa, böljande blonda vågor, och hon kompletterade looken med en liten beige väska. Den lekfulla kjolen kompletterade perfekt den diskreta elegansen hos toppen och accessoarerna.

Se det här inlägget på Instagram Ett inlägg delat av Emma Roberts (@emmaroberts)

Ballerinaskor, en viktig trend för sommaren 2026

Med detta val bekräftar Emma Roberts en trend som inte visar några tecken på att avta: den stora comebacken för ballerinaskor. När sommaren 2026 närmar sig blir den platta skon allestädes närvarande och bärs av många kändisar.

Den spanska sångerskan, låtskrivaren, musikern, producenten och skådespelerskan Rosalía antog den nyligen i en rynkad version, medan den brittiske sångerskan, låtskrivaren, musikern och skådespelaren Harry Styles har lagt till den i sin repertoar för ceremonier och tv-framträdanden. Ett bevis på att ballerinaskorna, länge förpassade till den "blygsamma" kategorin, återuppfinner sig själva: de finns i metallic-versioner, med axelband eller till och med med en hög vrår, och de hävdar sig nu som ett sant modeuttryck i sig.

Genom att välja metalliska ballerinaskor som är lika originella som eleganta har Emma Roberts skapat en av de mest inspirerande lookerna just nu – och bekräftar att platta skor definitivt har återtagit sin plats i modet. Det är en enkel trend att anamma, och en som lovar att bli vår favoritsko hela sommaren.