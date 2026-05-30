Den här amerikanska skådespelerskan från Euphoria svarar på kritik om sitt ansikte

Den amerikanska skådespelerskan Chloe Cherry, som blev känd genom serien "Euphoria", är trött på kommentarer om sitt utseende. Hon har bestämt sig för att svara och fördömer en "verklig besatthet av sitt ansikte".

Ett "socialt experiment" inför kritik

I en videointervju med en brittisk damtidning tog Chloe Cherry upp den flod av kritik som riktats mot hennes läppar sedan hon medverkade i andra säsongen av serien Euphoria. "Alla sa: 'Herregud, dina läppar är enorma!' Och jag tänkte: 'Ja, det där är mitt ansikte'", berättade hon. För skådespelerskan fick denna lavin av reaktioner prägel av ett "socialt experiment", vilket avslöjade hur människor dömer någon som väljer att förändra sin egen kropp. "Folk bryr sig alldeles för mycket om vad andra människor gör med sina egna ansikten", hävdade hon.

Läppar som har blivit virala sedan "Euphoria"

Ända sedan hon spelade Faye i den populära HBO-serien har Chloe Cherrys utseende granskats intensivt. Hennes ankomst i säsong 2 gjorde henne berömmelsrik, men utlöste också en flod av memes och kommentarer om hennes fylliga läppar. Redan 2022 anförtrodde hon Variety sin förvåning över fenomenets omfattning: antalet rubriker och publikationer som ägnades åt hennes mun verkade helt enkelt "surrealistiskt" för henne.

En tydlig och ärlig inställning till sina förändringar

Långt ifrån att gömma sig, omfamnar Chloe Cherry sina val helt och hållet. "Självklart använder jag läppfillers", förklarade hon i en skönhetsvideo för Vogue. Hon medger till och med att hon har gjort dem så ofta att hon inte längre behöver bedövande kräm. "Det är min grej", sammanfattar hon. Chloe Cherry erkänner att hon initialt använde Botox och fillers eftersom hon inte gillade sitt ansikte, innan det blev "en vana". Med humor skämtar hon om sin panna, som hon tror har fått så mycket arbete gjort att muskeln har "förtvinat". Trots detta säger hon att hon är "nöjd med resultatet".

En debatt om friheten att bestämma över sin egen kropp

Utöver hennes personliga erfarenheter belyser Chloe Cherrys uttalande en avgörande samhällsfråga: allas rätt att kontrollera sitt eget utseende utan att döma. Genom att vägra rättfärdiga sig själv påminner Chloe Cherry oss om en sanning som ofta glöms bort online: hennes ansikte tillhör bara henne. Detta budskap om autonomi resonerar djupt i en tid då kvinnors utseende mer än någonsin kommenteras, dissekeras och kritiseras på sociala medier.

Genom att direkt bemöta kritiken förvandlar Chloe Cherry en återkommande kontrovers till en vädjan om individuell frihet. Hon skickar ett tydligt budskap: vad en person väljer att göra med sin egen kropp är deras egen sak.