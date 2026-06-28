Vid 52 års ålder överraskar Penélope Cruz i en pastellblå klänning

Den spanska skådespelerskan Penélope Cruz skapade furore på röda mattan vid Los Angeles-premiären av sin nya film "The Invite". För tillfället bytte hon sina vanliga svarta klänningar mot en pastellblå kreation. Ett lysande stilbyte som inte gick obemärkt förbi.

En pastellblå klänning

För kvällen bar Penélope Cruz en specialsydd klänning i en delikat ljusblå färg. Färgvalet var desto mer slående med tanke på att skådespelerskan oftast föredrar svart på röda mattan. Denna mjuka, somriga nyans gav en välkommen fräschör, perfekt anpassad till premiärens atmosfär. Delikata konfettiliknande applikationer prydde halsringningen och midjan, vilket gav en touch av förfining till helhetsintrycket. Utöver sin färg utmärkte sig klänningen för sitt noggranna hantverk. En veckad panel, med en fjäderliknande effekt, omslöt kjolen och gav silhuetten textur och rörelse.

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Ett framträdande tillsammans med Olivia Wilde

Denna utflykt var en del av reklamfilmen för filmen "The Invite". På röda mattan poserade Penélope Cruz tillsammans med sin motspelare, den irländsk-amerikanska skådespelerskan, producenten, regissören och manusförfattaren Olivia Wilde, för en duo som var både elegant och tillgiven. Det var en möjlighet för de två kvinnorna att dela detta speciella ögonblick i samband med lanseringen av deras film, under fotografernas vakande ögon.

I denna pastellblå Chanel-klänning skapar Penélope Cruz en look som är både mjuk och elegant. Genom att ta ett steg bort från sina vanliga svarta kläder bevisar skådespelerskan att hon fortfarande har många överraskningar i beredskap. Inte helt oväntat gläder detta hennes fans, som charmas av detta lysande pastellfärgade mellanspel.