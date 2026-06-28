Den här sångaren bryter tabut kring pengar i relationer

Anaëlle G.
@kelseaballerini / Instagram

Är pengar fortfarande ett tabubelagt ämne i relationer? Den amerikanska countrysångerskan och låtskrivaren Kelsea Ballerini bestämde sig för att ta itu med frågan direkt. Som gäst i en podcast dedikerad till ekonomi förespråkade hon mer "ekonomisk ärlighet" före äktenskapet, och särskilt för vikten av att kvinnor bevarar sin självständighet.

En vädjan om ekonomisk ärlighet

För Kelsea Ballerini är transparens nyckeln. "När man köper ett hus med någon, öppnar ett gemensamt konto eller gifter sig är det viktigaste att ha ekonomisk transparens", förklarar hon. Enligt sångerskan är det viktigt att veta exakt var pengarna kommer ifrån, hur de samlas och hur man skyddar dem "som en enhet". Denna tydliga strategi uppmuntrar par att ha öppna samtal om ett ämne som ofta undviks.

Kvinnor står i allt högre grad i toppen av inkomsterna

Kelsea Ballerini lägger särskild vikt vid kvinnors situation. Hon påpekar att allt fler kvinnor idag är de primära försörjarna för sina hushåll, eller bidrar lika mycket. "Desto större anledning att vara ärlig om var pengarna kommer ifrån och hur man skyddar dem", anser hon. Denna observation återspeglar samhällets utveckling och gör, enligt hennes uppfattning, "dessa samtal desto mer nödvändiga".

"Förbered dig på det värsta"

Utöver transparens uppmuntrar Kelsea Ballerini kvinnor att planera i förväg. "Det är viktigt att förbereda sig för det värsta, för sig själv", säger hon, medveten om att ingen blivande brud vill överväga en sådan möjlighet. Hennes råd: se till att du förblir ekonomiskt oberoende, "även i det lyckligaste och hälsosammaste förhållandet." För, påminner hon oss, "man vet aldrig vad livet har i beredskap." Ett varningens budskap, framför allt avsett att skydda.

Ord inspirerade av hans erfarenhet

Kelsea Ballerini talar av egen erfarenhet. Hon gifte sig 2017 efter att ha undertecknat ett äktenskapsförord och skilde sig 2022. Denna personliga erfarenhet har tydligt format hennes tänkande kring vikten av ekonomiskt oberoende. Utan att gå in på detaljer om sitt privatliv föredrar hon nu att dela med sig av de lärdomar hon har dragit i hopp om att hjälpa andra kvinnor att bättre skydda sig själva.

Genom att öppet ta upp frågan om pengar i relationer bryter Kelsea Ballerini ett ständigt tabu. Hennes budskap, både insiktsfullt och medkännande, påminner oss om vikten av att varje kvinna behåller sitt ekonomiska oberoende. Detta värdefulla bidrag uppmuntrar kvinnor att ta ansvar för ett ämne som alltför ofta förbises.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Jag brinner för mode och letar alltid efter trender som speglar vår tid. Jag älskar att observera hur människor klär sig, varför de gör det och vad modet avslöjar om oss. Utöver modevisningarna och silhuetterna är det berättelserna som verkligen fascinerar mig.
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