Vid 9 års ålder har sångerskan Pinks son en flashig look som en hyllning till sin mamma.

Den amerikanska sångerskan och skådespelerskan Pink delade en ny bild på sin 9-årige son, Jameson, som fångade fansens uppmärksamhet för sin färgstarka stil. På bilden som publicerats på hennes sociala medier har barnet en frisyr som påminner om sin mammas starka visuella identitet, känd för sina hårförvandlingar sedan 2000-talet.

En stil inspirerad av hennes mammas ikoniska stilar

Detta estetiska val är inte obetydligt: Pink har ofta präglat sin karriär med "djärva" hårfärger, särskilt livfulla nyanser som har blivit symboliska för hennes offentliga image. Genom att anta en liknande look verkar hennes son Jameson återspegla detta visuella arv, i en tydlig nickning till sin mors konstnärliga värld.

Det här är inte första gången Jameson experimenterar med färgglada stilar. Barnet har redan setts i liknande stilar på familjeutflykter och sportevenemang. Dessa klädval återspeglar också ett fritt och kreativt tillvägagångssätt, troligen uppmuntrat inom familjen.

En familj som ofta står i rampljuset

Den amerikanska sångerskan och skådespelerskan Pink delar regelbundet med sig av glimtar från sitt liv med sina två barn, Jameson och Willow, och blandar ofta privata stunder med offentliga scener. Dessa inlägg får ständigt uppmärksamhet tack vare sin spontanitet och sin kontakt med allmänheten. Detta senaste framträdande av hennes son Jameson kompletterar en serie familjeorienterade inlägg som följs flitigt på sociala medier.

Med sin flashiga look inspirerad av sin mor sticker Pinks son, Jameson, ut. Mer än bara ett estetiskt val, illustrerar detta utseende det starka inflytandet Pinks visuella universum har på hans egen familj.