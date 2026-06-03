I en rosa fjäderprydd klänning väckte skådespelerskan Chase Infiniti uppmärksamhet på röda mattan.

Léa Michel
@chaseinfiniti / Instagram

Den amerikanska skådespelerskan Chase Infiniti gjorde succé på röda mattan vid Gotham TV Awards 2026 i New York. Klädd i en rosa klänning prydd med fjädrar väckte hon uppmärksamhet vid ceremonin där hon hyllade det bästa inom tv. Hennes slående framträdande kompletterades av ett prestigefyllt pris.

En spektakulär rosa klänning

För tillfället valde Chase Infiniti en lång, böljande, puderrosa klänning med ett ångigt släp som sträckte sig över röda mattan. Det mest slående plagget var en fjäderstola i samma rosa nyans, lindad runt armarna och som gav en dramatisk touch till helhetsintrycket. Skådespelerskan bar naturligt lockigt hår och valde diskreta smycken för ett resultat som var både romantiskt och teatraliskt. Denna look stod i skarp kontrast till de mer dämpade kläder som många andra bar den kvällen.

En dubbelt lyckad kväll

Utöver stilen kommer detta framträdande att bli ihågkommet som en betydande prestation. Chase Infiniti vann priset för bästa kvinnliga huvudroll i en dramaserie för sin roll i "The Testaments", Hulu-serien som är adapterad från Margaret Atwoods roman, en uppföljare till "The Handmaid's Tale". Denna utmärkelse bekräftar hennes meteoriska uppgång inom tv-branschen.

En stigande stjärna inom mode och film

Chase Infiniti har etablerat sig som ett av de nya ansiktena att hålla koll på. Hon upptäcktes särskilt genom filmen "One Battle After Another", har gjort ett flertal slående framträdanden på röda mattan och utsågs nyligen till ambassadör för Louis Vuitton. Hon är utexaminerad från Columbia College Chicago och kombinerar nu kritikerros med statusen som en framväxande modeikon.

Mellan en rosa fjäderprydd klänning och ett skådespelarpris hade Chase Infiniti en verkligt speciell kväll på Gotham TV Awards 2026. Skådespelerskan bekräftar att hon är bland de framväxande talangerna att följa noga, både för sitt rollval och för sitt djärva risktagande på röda mattan.

Léa Michel
Léa Michel
Med en passion för hudvård, mode och film ägnar jag min tid åt att utforska de senaste trenderna och dela inspirerande tips för att må bra i sin egen kropp. För mig ligger skönhet i äkthet och välbefinnande, och det är det som motiverar mig att erbjuda praktiska råd för att kombinera stil, hudvård och personlig uppfyllelse.
Article précédent
Claudia Schiffer poserar tillsammans med Cristiano Ronaldo på en bild som skapar uppståndelse.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Claudia Schiffer poserar tillsammans med Cristiano Ronaldo på en bild som skapar uppståndelse.

Det var Claudia Schiffer själv som återigen lyfte fram detta fotografi. Genom att dela en bild på sig...

För att fira sin 28:e bröllopsdag delade Cindy Crawford ett foto som berörde hennes fans.

Den amerikanska supermodellen Cindy Crawford och hennes man, den amerikanske affärsmannen Rande Gerber, firar nästan tre decenniers äktenskap....

Sex månader gravid, den här modellen går på catwalken i strandkläder och överraskar internetanvändare

Ska man skjuta upp allt när man väntar barn? svarade Katie Austin på sitt eget sätt. Sex månader...

Dua Lipas bröllop: sångerskan smälter fansens hjärtan med nya bilder

Den brittiska sångerskan och låtskrivaren Dua Lipa har öppnat dörrarna för sitt bröllop. Hon delade de första bilderna...

Vid 37 års ålder skapade modellen Candice Swanepoel furore i en minimalistisk svart klänning

Den sydafrikanska modellen Candice Swanepoel delade en serie bilder på Instagram där hon poserar i en minimalistisk svart...

Heidi Klum lyser upp stranden med en bronsfärgad look

Bara några dagar efter att ha gjort ett flertal uppmärksammade framträdanden på Croisetten har Heidi Klum återvänt till...