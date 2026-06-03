I en rosa fjäderprydd klänning väckte skådespelerskan Chase Infiniti uppmärksamhet på röda mattan.

Den amerikanska skådespelerskan Chase Infiniti gjorde succé på röda mattan vid Gotham TV Awards 2026 i New York. Klädd i en rosa klänning prydd med fjädrar väckte hon uppmärksamhet vid ceremonin där hon hyllade det bästa inom tv. Hennes slående framträdande kompletterades av ett prestigefyllt pris.

En spektakulär rosa klänning

För tillfället valde Chase Infiniti en lång, böljande, puderrosa klänning med ett ångigt släp som sträckte sig över röda mattan. Det mest slående plagget var en fjäderstola i samma rosa nyans, lindad runt armarna och som gav en dramatisk touch till helhetsintrycket. Skådespelerskan bar naturligt lockigt hår och valde diskreta smycken för ett resultat som var både romantiskt och teatraliskt. Denna look stod i skarp kontrast till de mer dämpade kläder som många andra bar den kvällen.

Chase Infiniti på Gotham Television Awards 2026 🩷 pic.twitter.com/EE7WGZZyyY — 󠁯bästa av Chase Infiniti (@chasesinfiniti) 1 juni 2026

En dubbelt lyckad kväll

Utöver stilen kommer detta framträdande att bli ihågkommet som en betydande prestation. Chase Infiniti vann priset för bästa kvinnliga huvudroll i en dramaserie för sin roll i "The Testaments", Hulu-serien som är adapterad från Margaret Atwoods roman, en uppföljare till "The Handmaid's Tale". Denna utmärkelse bekräftar hennes meteoriska uppgång inom tv-branschen.

En stigande stjärna inom mode och film

Chase Infiniti har etablerat sig som ett av de nya ansiktena att hålla koll på. Hon upptäcktes särskilt genom filmen "One Battle After Another", har gjort ett flertal slående framträdanden på röda mattan och utsågs nyligen till ambassadör för Louis Vuitton. Hon är utexaminerad från Columbia College Chicago och kombinerar nu kritikerros med statusen som en framväxande modeikon.

Mellan en rosa fjäderprydd klänning och ett skådespelarpris hade Chase Infiniti en verkligt speciell kväll på Gotham TV Awards 2026. Skådespelerskan bekräftar att hon är bland de framväxande talangerna att följa noga, både för sitt rollval och för sitt djärva risktagande på röda mattan.

