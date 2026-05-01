Detta klädval av sångerskan Demi Lovato utlöser en våg av reaktioner

Den amerikanska sångerskan och låtskrivaren Demi Lovato gjorde sin huvudattraktionsdebut på Madison Square Garden den 24 april 2026, som en del av sin "It's Not That Deep"-turné. Även om showen hyllades universellt, var det hennes scenlook som särskilt utlöste en våg av reaktioner på sociala medier.

En första huvudkonsert i Madison Square Garden

Den 24 april 2026 gjorde Demi Lovato sin huvudattraktionsdebut på ett slutsålt Madison Square Garden i New York City som en del av sin turné "It's Not That Deep". Den två timmar långa dance-popshowen, byggd kring hennes senaste album, innehöll överraskande framträdanden av hennes make Jutes och JoJo Levesque, och inkluderade covers av hennes största hits – från "Heart Attack" till "Stone Cold" och "Give Your Heart a Break". Det var en kväll som kommer att etsas fast i minnet hos hennes mest hängivna fans.

En blågrön look som drar allas blickar till sig

För denna ikoniska dejt valde Demi Lovato en scenlook byggd kring en strukturerad blågrön topp, i kombination med en minikjol i spets med djupa slitsar på båda sidor. En vit fuskpälsstola draperad över axlarna gav en touch av gammaldags Hollywood-drama, i kontrast till den klubbklara energin i resten av outfiten. Svarta lårhöga läderstövlar och retrosolglasögon kompletterade en look designad för att göra ett bestående intryck – och det gjorde den verkligen.

Demi Lovato delade en karusell av foton och videor som skildrade hennes framträdanden på Madison Square Garden, och vissa bilder utlöste omedelbart en mängd kommentarer – mellan entusiastiska fans och mer splittrade betraktare om hennes scenlook.

En show som fullt ut omfamnar "Det är inte så djupt"-estetiken

Turnén är uppbyggd kring en industriell, rave-lutande estetik, med prickiga ljus, en Steadicam bakom scenen och suggestiv koreografi – i en stil som påminner om tiden efter Brat. På scenen använde Demi Lovato också en klädhylla och visade upp sina olika musikaliska epoker för New York-publiken, från Disney Channel-dagarna till nutid. Den blågrönfärgade looken med en hög slits passar perfekt in i denna estetik, helt i linje med albumet.

En blågrön topp, hög slits, vit fuskpäls – Demi Lovato var verkligen inte ute efter subtilitet på Madison Square Garden. Och resultatet, både på scen och i sociala medier, var precis vad hon hade i åtanke.