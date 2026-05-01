Detta klädval av sångerskan Demi Lovato utlöser en våg av reaktioner

@ddlovato / Instagram

Den amerikanska sångerskan och låtskrivaren Demi Lovato gjorde sin huvudattraktionsdebut på Madison Square Garden den 24 april 2026, som en del av sin "It's Not That Deep"-turné. Även om showen hyllades universellt, var det hennes scenlook som särskilt utlöste en våg av reaktioner på sociala medier.

En första huvudkonsert i Madison Square Garden

Den 24 april 2026 gjorde Demi Lovato sin huvudattraktionsdebut på ett slutsålt Madison Square Garden i New York City som en del av sin turné "It's Not That Deep". Den två timmar långa dance-popshowen, byggd kring hennes senaste album, innehöll överraskande framträdanden av hennes make Jutes och JoJo Levesque, och inkluderade covers av hennes största hits – från "Heart Attack" till "Stone Cold" och "Give Your Heart a Break". Det var en kväll som kommer att etsas fast i minnet hos hennes mest hängivna fans.

En blågrön look som drar allas blickar till sig

För denna ikoniska dejt valde Demi Lovato en scenlook byggd kring en strukturerad blågrön topp, i kombination med en minikjol i spets med djupa slitsar på båda sidor. En vit fuskpälsstola draperad över axlarna gav en touch av gammaldags Hollywood-drama, i kontrast till den klubbklara energin i resten av outfiten. Svarta lårhöga läderstövlar och retrosolglasögon kompletterade en look designad för att göra ett bestående intryck – och det gjorde den verkligen.

Demi Lovato delade en karusell av foton och videor som skildrade hennes framträdanden på Madison Square Garden, och vissa bilder utlöste omedelbart en mängd kommentarer – mellan entusiastiska fans och mer splittrade betraktare om hennes scenlook.

Se det här inlägget på Instagram

Ett inlägg delat av Demi Lovato (@ddlovato)

En show som fullt ut omfamnar "Det är inte så djupt"-estetiken

Turnén är uppbyggd kring en industriell, rave-lutande estetik, med prickiga ljus, en Steadicam bakom scenen och suggestiv koreografi – i en stil som påminner om tiden efter Brat. På scenen använde Demi Lovato också en klädhylla och visade upp sina olika musikaliska epoker för New York-publiken, från Disney Channel-dagarna till nutid. Den blågrönfärgade looken med en hög slits passar perfekt in i denna estetik, helt i linje med albumet.

En blågrön topp, hög slits, vit fuskpäls – Demi Lovato var verkligen inte ute efter subtilitet på Madison Square Garden. Och resultatet, både på scen och i sociala medier, var precis vad hon hade i åtanke.

Jag analyserar de samhällstrender som formar våra kroppar, våra identiteter och våra relationer med världen. Det som driver mig är att förstå hur normer utvecklas och förändras i våra liv, och hur diskurser om genus, psykisk hälsa och självbild genomsyrar vardagen.
Article précédent
Sångerskan Tyla visar upp magmusklerna och skapar sensation
Article suivant
En noggrant planerad outfit: den här detaljen lämnade rapparen Megan Thee Stallion inte åt slumpen

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

En noggrant planerad outfit: den här detaljen lämnade rapparen Megan Thee Stallion inte åt slumpen

Den amerikanska rapparen Megan Thee Stallion hade två saker att tillkännage samtidigt: slutet på sin Broadway-resa och en...

Sångerskan Tyla visar upp magmusklerna och skapar sensation

Ett enda ord i bildtexten, mer än ett dussin foton – och internet gick omedelbart amok. Den sydafrikanska...

"Nu är det nog": Rapparen Ice Spice vågar bära en look som skapar uppståndelse online

Den amerikanska rapparen Ice Spice firade sin födelsedag på sitt eget unika sätt: en slående kvällsoutfit som fick...

Före detta Miss Frankrike och läkaren Marine Lorphelin utmanar stereotyper med sin "okonventionella" karriärväg.

Det finns vägar som tvingar en att ompröva sina fördomar. Marine Lorphelin är det perfekta exemplet: vald till...

Till sin födelsedag valde skådespelerskan Jessica Alba en sensationell look.

Den amerikanska skådespelerskan och entreprenören Jessica Alba firade sin 45-årsdag den 28 april 2026 med sina nära och...

Skådespelerskan Gwyneth Paltrow delar med sig av de "oväntade" händelserna som kommer att definiera 2026.

Den amerikanska skådespelerskan Gwyneth Paltrow behöver ingen modevisning för att påverka branschen. I slutet av april 2026 delade...