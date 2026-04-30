"Nu är det nog": Rapparen Ice Spice vågar bära en look som skapar uppståndelse online

Den amerikanska rapparen Ice Spice firade sin födelsedag på sitt eget unika sätt: en slående kvällsoutfit som fick tusentals reaktioner på bara några timmar. Trogen sin image och stilkänsla väckte hon återigen uppmärksamhet på sociala medier, där hennes klädval och presentation diskuterades flitigt av fans och media.

"Jag är födelsedagstårtan": en legend som sätter scenen

Rapparen Ice Spice publicerade en karusell av bilder på Instagram med texten "jag är födelsedagstårtan" – en referens till hennes egen födelsedag, men ännu viktigare, ett sätt att sätta tonen för hennes look. Bilderna, tagna i en mysig klubbatmosfär med svag belysning, omgiven av vänner, utstrålar feststämning från första till sista bilden.

En ultrakort champagne- och puderrosa look

För tillfället bar Ice Spice en åtsittande champagneguldfärgad topp, i kombination med pastellrosa mikroshorts och guldfärgade klackar. Hennes långa, lockiga röda hår föll i vågor ner till shortsens fåll, och rosig makeup fulländade en look helt i mjuka, gyllene toner.

En kontroversiell kvällsestetik

Inlägget genererade snabbt en våg av reaktioner. "Hon är perfekt", "Så vacker" – fansen svarade entusiastiskt. Men hennes look framkallade också mer blandade kommentarer, där vissa bedömde outfiten som "för kort" och "för avslöjande". Det är viktigt att komma ihåg att hur en kvinna väljer att klä sig är helt och hållet hennes eget privilegium: huruvida en outfit anses vara kort eller inte är en fråga om personlig åsikt och bör inte vara föremål för debatter om kvinnors kroppar eller utseenden, oavsett om de är kända eller inte.

Mikroshorts, guldfärgade klackar och en väl vald bildtext – Ice Spice behöver inte en röd matta för att göra sig bemärkt. Med varje inlägg påminner hon oss om att hennes image är lika omsorgsfullt utformad som hennes musik.