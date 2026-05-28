"En tidlös ikon": vid 59 års ålder fängslar Salma Hayek med en retrolook

Den mexikansk-amerikansk-libanesiska skådespelerskan, regissören och producenten Salma Hayek bevisar att elegans inte känner någon ålder. På den franska rivieran återupplivade hon Brigitte Bardots 1960-talsstil i en periwinkleblå klänning som blev viral.

Salma Hayek kanaliserar Brigitte Bardot i Cannes

Salma Hayek delade en serie bilder bakom kulisserna från sin Cannes-resa på Instagram. Långt från röda mattan poserar hon med blicken mot Medelhavet, ombord på en yacht, i en utpräglat retromiljö som påminner om 1960-talets stora filmikoner. Anspelningen på Brigitte Bardot på det tredje fotot, Rivierans absoluta ikon, är tydlig – ända ner till den tillgivna ögonblicksbilden med en vit katt i famnen.

Blå klänning med periwinkle-motiv och matchande hårband

Mittprydnaden är en periwinkleblå klänning med asymmetrisk design: en enkel ärm, som slutar vid armbågen och är kantad med volanger, faller över den andra axeln från ett knytband i midjan. Den åtsittande kjolen, förstärkt med rynkor och veck, ger ensemblen ett skulpturalt utseende.

För att fullända looken lade Salma Hayek till ett brett, matchande blått hårband, djupt malvafärgat läppstift och sotad ögonmakeup. En look som är trogen skärmsirenernas estetik och bevisar att retro är allt annat än föråldrat.

Se det här inlägget på Instagram Ett inlägg delat av Salma Hayek Pinault (@salmahayek)

Fansen var övertygade.

Inte helt oväntat utlöste inlägget en flod av beundrande reaktioner. Många internetanvändare hyllade henne som en "tidlös ikon", en återkommande komplimang från hennes fans, som anser att Salma Hayek bara blir vackrare med åldern. Det måste sägas att skådespelerskan odlar en fridfull relation med tiden: hon accepterar och visar stolt upp sina silverfärgade slingor och vägrar att "dölja sin ålder". Denna autenticitet stärker bandet med hennes miljontals följare.

Med sin periwinkleblå klänning och matchande hårband skapade Salma Hayek således en av de mest inspirerande "off"-looken från filmfestivalen i Cannes 2026.