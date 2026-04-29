"En verklig Barbie": denna atlet som blev modell fascinerar internetanvändare

På planen är hon en av de bästa rebounderna i WNBA:s historia. Utanför planen har hon blivit en sann modeikon. Den amerikanska basketspelaren Angel Reese, med smeknamnet "Bayou Barbie", förkroppsligar en ny generation idrottare som vägrar välja mellan sport och stil.

"Bayou Barbie" har blivit en kulturell referens

Smeknamnet är inte nytt. Under sina universitetsår vid Louisiana State University (USA) var Angel Reese redan känd som "Bayou Barbie". Detta smeknamn har utvecklats under hela hennes karriär: hon kallades "USA Barbie" under sina framträdanden med det amerikanska landslaget, "Euro Barbie" under NBA Berlin-matchen i januari 2026 och "Chi Barbie" i Chicago. En mångfacetterad persona, alltid förankrad i den ikoniska dockans rosa och plastiska värld – men med mycket genuin ambition.

Första professionella idrottaren som gick catwalken för Victoria's Secret

I oktober 2025 skrev Angel Reese historia genom att bli den första professionella atleten som någonsin valts ut som en Victoria's Secret-ängel. Hon gick på catwalken vid den mycket efterlängtade återkomsten av Victoria's Secret Fashion Show i New York, efter märkets sexåriga frånvaro. För tillfället hade hon arbetat med en catwalkcoach för att finslipa sin gång och förklarade före visningen: "Den var menad för mig."

På catwalken dök Angel Reese upp i två rosa looks – först en blommig ensemble med en boa, sedan en rosa spetsjumpsuit under en trasig t-shirt, avslutad med silverfärgade klackar och enorma vita änglavingar.

En solokampanj för Victoria's Secret år 2026

I april 2026 nådde Angel Reese en ny nivå genom att bli ansiktet utåt för en fullfjädrad Victoria's Secret-kampanj, som presenterades i märkets flaggskeppsbutik i Midtown Manhattan. För tillfället bar hon en svartvit hundtandsmönstrad kappa-klänning från LaQuan Smith, med strukturerade axlar, V-ringning, hög slits på låren och svarta pumps med spetsiga tå. En look som var helt i kontrast till basketplanen – och ändå med samma energi.

"Barbie Dream Fest" och den symboliska invigningen

I mars 2026 blev Angel Reese inbjuden till "Barbie Dream Fest" i Fort Lauderdale, det första officiella evenemanget helt tillägnat Barbie, tillsammans med den amerikanska tennisspelaren Serena Williams och personer som astronauten Dr. Swati Mohan och den olympiska fäktaren Ibtihaj Muhammad. Detta framträdande cementerade officiellt hennes status som den "riktiga Barbie" – en mångfacetterad förebild för en hel generation.

Mycket mer än ett smeknamn: en entreprenör i rörelse

Angel Reese handlar inte bara om sport och mode. I mars 2026 lanserade hon sin egen klädkollektion, "Angel Couture", i samarbete med Juicy Couture. Hon släppte sin första signatursko i samarbete med Reebok i slutet av 2025. Hon är också medgrundare av fotbollsklubben DC Power FC, programledare för podcasten "Unapologetically" och studerar kulinarisk konst. Ett imperium under uppbyggnad, bara 23 år gammal.

På planen har inget annat förändrats.

All hype utanför planen bör inte överskugga huvudpoängen: Angel Reese är den enda spelaren i WNBA:s historia som har snittat minst 12 returer per match under två säsonger i rad. År 2025 snittade hon 14,7 poäng och 12,6 returer per match, tillsammans med 3,7 assists och 1,5 steals. "Barbie" spelar lika hårt som alla andra – och tar returer bättre än någon annan.

Kort sagt, Angel Reese valde inte mellan basketspelare och modeikon – hon bestämde sig för att vara båda, samtidigt och utan att tveka. I en värld som fortfarande alltför ofta kräver att kvinnor bara spelar en roll, svarar den amerikanska basketspelaren Angel Reese med en "double-double".