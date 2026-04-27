Denna "vågade" blick från den 67-åriga sångerskan Madonna lämnar ingen oberörd

Madonna gör aldrig saker halvvägs, och den 25 april 2026 i West Hollywood var inget undantag. Vid sitt överraskande framträdande på Club Confessions bar den amerikanska sångerskan och låtskrivaren en look som omedelbart satte sociala medier i brand.

En hemlig fest för att avtäcka "Bekännelser II"

Natten den 25 april 2026 gjorde Madonna ett överraskande framträdande på The Abbey, en institution i West Hollywood, för en privat fest endast för inbjudna kallad "Club Confessions Los Angeles". Programmet inkluderade DJ-set av Stuart Price – hennes samarbetspartner på "Confessions II" – samt Romy och Mez Monty, medan Madonna hälsade publiken välkomna och dansade till nya låtar från sitt mycket efterlängtade album, inklusive hennes senaste singel "I Feel So Free".

Bland gästerna fanns den amerikanska sångerskan och låtskrivaren Addison Rae, den brittiska modellen och skådespelerskan Cara Delevingne, den italiensk-amerikanska skådespelerskan och modellen Julia Fox, den brittiska sångerskan och musikern Lily Allen, den brittiska olympiska mästaren i dykning Tom Daley och den amerikanska sångerskan och låtskrivaren av albansk-makedonskt ursprung Bebe Rexha.

En puderrosa look som är både romantisk och vågad

För tillfället valde Madonna en strukturerad, puderrosa korsett, i kombination med en matchande spetskantad minikjol, toppad med en böljande, blushfärgad slöja som gav en delikat kontrast. Nätstrumpor, svarta lårhöga läderstövlar, tunna handskar som matchade outfiten och rödtonade solglasögon kompletterade en look som självsäkert blandade romantik med en skarp kant.

Fansen är övertygade, sociala medier surrar

Bilderna som publicerades på Instagram cirkulerade omedelbart online och utlöste en lavin av entusiastiska reaktioner. "Drottningen ", "Drottningen är tillbaka", "Fantastisk" : kommentarerna mångdubblades, och hyllade Madonnas förmåga att skapa en helt egen stil, utan att göra avkall på ålder eller konventioner.

"Confessions II", årets mest efterlängtade album

"Confessions II" är den direkta uppföljaren till "Confessions on a Dance Floor", ett av Madonnas mest hyllade album, släppt 2005. Kvällen den 25 april markerade en ny fas i reklamkampanjen för detta projekt, bara några dagar efter att sångerskan gjorde ett anmärkningsvärt framträdande på Coachella tillsammans med Sabrina Carpenter.

Kort sagt, Madonna fortsätter att bemästra överraskningens konst lika mycket som scenkonstens. Med sina noggrant planerade kommunikationsstrategier, en känsla för det dramatiska och en skarp känsla för estetik bevisar hon återigen att hon är en viktig figur i den globala popkulturen.