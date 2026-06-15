"Hon strålar": Sångerskan Jennie överraskar med en rockinspirerad scennärvaro

Léa Michel
@jennierubyjane / Instagram

”Hon strålar.” Det var den typen av kommentar som översvämmade scenen efter Jennies anmärkningsvärda framträdande på Governors Ball 2026. Den sydkoreanska sångerskan, medlem i K-pop-tjejgruppen Blackpink, satte scenen i fyr och fyr på denna New York-festival med smittande energi och en tydligt rockinspirerad scenlook. Det var ett verkligt minnesvärt framträdande, både musikaliskt och stilmässigt.

En rockstjärne-silhuett på scenen

För det här framträdandet valde Jennie en djärv outfit. Hon bar en strukturerad crop top med vertikala röda ränder och en djup halsringning, som hon parade ihop med en kort blå minikjol. En avslappnad detalj: en skjorta knuten runt midjan, vilket gav en street-look till ensemblen. Långa svarta stövlar fulländade looken och gav henne ett scenklart utseende. En energisk och rockinspirerad silhuett, som perfekt återspeglade hennes framträdande.

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En föreställning som lämnar ett bestående intryck.

Utöver stilen var Jennies framträdande också historiskt. Hon blev den första soloartisten från K-pop att vara huvudakt på Governors Ball, en av de största festivalerna i USA. I ungefär en timme framförde hon sjutton låtar på huvudscenen, blandade spår från sitt album "Ruby", samarbeten och till och med flera outgivna låtar, som presenterades live för första gången. Den polerade iscensättningen, dansarna och rökeffekterna bidrog alla till att göra detta till en av festivalens höjdpunkter.

En mode- och musikikon

Detta framträdande bekräftar Jennies status som en av de mest inflytelserika artisterna i sin generation. Hon är en nyckelfigur i Blackpink och njuter nu av en blomstrande solokarriär, men är också en sann trendsättare som regelbundet hyllas för sina modeval. Både på och utanför scenen odlar hon en stark image, vilket har gett henne en flod av komplimanger från sina fans, av vilka många framhäver hennes utstrålning och magnetiska närvaro.

Med sin polerade rockscennärvaro och ett framträdande som gått till festivalhistorien har Jennie återigen bevisat att hon är mycket mer än en sångerska: en komplett artist, bekväm i alla miljöer. "Hon strålar", sammanfattar hennes fans – en komplimang som perfekt fångar den energi hon utstrålade under den där New York-kvällen. Och detta är bara början: Jennie fortsätter sin festivalturné i sommar.

Léa Michel
Léa Michel
Med en passion för hudvård, mode och film ägnar jag min tid åt att utforska de senaste trenderna och dela inspirerande tips för att må bra i sin egen kropp. För mig ligger skönhet i äkthet och välbefinnande, och det är det som motiverar mig att erbjuda praktiska råd för att kombinera stil, hudvård och personlig uppfyllelse.
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