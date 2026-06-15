Med den här selfien sätter Hailey Bieber lågmidjade byxor i rampljuset igen.

Den amerikanska modellen och entreprenören Hailey Bieber har bemästrat konsten att förvandla varje Instagram-inlägg till en stor modehändelse. En av hennes selfies, publicerad med den enkla bildtexten "bronzer day tomorrow, see you at 9am PT", är inget undantag. För att tillkännage den kommande lanseringen av en ny produkt från sitt skönhetsmärke Rhode, presenterade hon en till synes enkel men noggrant utvald look – och bildens obestridliga stjärna är hennes lågmidjade jeans.

En selfie för att presentera den nya Rhode-bronzern

Miljön är enkel: ett sovrum badat i naturligt ljus, en spegel, en telefon som hålls i ledigt. Selfien tjänar dock ett primärt syfte: att tillkännage lanseringen av en ny produkt från Rhode, kosmetikamärket som grundades av Hailey Bieber 2022. Denna kommunikationsstrategi har blivit en klassiker i branschen, där den enkla "spontana" ögonblicksbilden har ersatt traditionella reklamkampanjer.

Hailey Bieber har särskilt finslipat denna metod. Snarare än att organisera en komplex fotografering föredrar hon konsekvent intima, diskreta och igenkännbara bilder. Denna konsekvens stämmer perfekt överens med den "clean girl"-estetik hon har förespråkat sedan lanseringen av Rhode – och som har blivit en av de mest efterföljande skönhetskoderna under årtiondet.

Lågmidjade jeans, showens stjärna

Fotots verkliga stjärna är byxorna. Hailey Bieber har lågmidjade blåjeans som sitter nedanför höfterna. Ett ikoniskt plagg från 2000-talet, länge förpassat till bakre delen av garderoben, men som sedan 2022 har gjort en stark comeback på catwalks och i våra garderober.

Detaljen som förvandlar detta plagg till ett sant modeuttryck är dess snitt: varken "för tajt" eller "för löst". En noggrant uttänkt balans som påminner om de stilar som ofta bars av den amerikanska skådespelerskan, regissören och producenten Jennifer Aniston eller skådespelerskan och producenten Sarah Jessica Parker i början av 2000-talet. Med detta plagg bekräftar Hailey Bieber att hon är bland de mest kapabla att återuppliva klassiska stilar.

En minimalistisk vit topp som kontrast

För att balansera den nedre halvan valde Hailey Bieber enkelhet: en långärmad vit topp med hög halsringning och åtsittande skärning. När det gäller hennes makeup höll sig Hailey Bieber trogen sin form: en fräsch hy, definierade ögonbryn och nude läppar.

Se det här inlägget på Instagram Ett inlägg delat av Hailey Rhode Bieber (@haileybieber)

Varför "låghus" gör en stark comeback

Återuppkomsten av lågmidjade byxor är ingen slump. På vår/sommar 2026 års catwalks återupptog flera modehus 2000-talets estetik – tänk lågmidjade byxor, tunna bälten, enkla linnen och vita sneakers. Denna nostalgiska tolkning stämmer perfekt överens med den estetik som Hailey Bieber har odlat sedan sin debut.

Med den här enkla selfien bevisar Hailey Bieber att hon är bland de mest "strategiska" figurerna i sin generation. Och den bekräftar att det i modern mode ofta är den mest subtila detaljen – här en enkel höftlinje som avslöjas av lågmidjade jeans – som sätter tonen för en hel säsong.