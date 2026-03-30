Angelina Jolie gjorde ett slående framträdande i en omlottklänning.

Angelina Jolie väckte nyligen uppmärksamhet på ett Tom Ford-evenemang i Shanghai. Trogen sin sofistikerade stil dök den kambodjansk-amerikanska skådespelerskan, regissören, manusförfattaren, producenten, författaren och goodwill-ambassadören upp i en vit satinklänning med omlott, vilket skapade en elegant och elegant silhuett.

En elegant silhuett på ett Tom Ford-evenemang i Shanghai

Outfiten utmärkte sig genom sin böljande skärning och djupa V-ringning, karakteristiskt för omlottklänningen, ett plagg känt för sin förmåga att smickra figuren samtidigt som det bibehåller en tidlös look. Ensemblen förkroppsligade en minimalistisk estetik, en stilsignatur som ofta förknippas med Angelina Jolie i hennes offentliga framträdanden.

En slående kontrast skapad av ett intensivt rött läppstift

Även om den vita klänningen naturligtvis drog till sig uppmärksamhet, var det också valet av smink som bidrog till att göra detta framträdande särskilt anmärkningsvärt. Angelina Jolie valde ett klarrött läppstift, vilket skapade en slående kontrast till enkelheten i sin outfit. Resten av hennes smink förblev avsiktligt diskret, med en lätt skulpterad hy, neutrala nyanser på ögonen och en touch av svart eyeliner.

Ett pågående samarbete

Angelina Jolie har haft en professionell relation med Tom Ford sedan 2024, året då hon utsågs till märkets första skönhetsambassadör. Hennes närvaro vid detta evenemang i Shanghai är en fortsättning på detta samarbete, som främjar en vision av skönhet med fokus på elegans och modernitet. Hennes deltagande sammanfaller också med Shanghai Fashion Week, ett stort evenemang inom modebranschen som sammanför designers, kändisar och branschfolk.

Med denna vita omlottklänning i kombination med minimalistisk makeup bekräftar Angelina Jolie återigen sin känsla för elegans. Genom att kombinera enkla linjer med djärva estetiska val erbjuder skådespelerskan en modern tolkning som illustrerar den ständiga utvecklingen av stilkoder på röda mattan.

Med en passion för hudvård, mode och film ägnar jag min tid åt att utforska de senaste trenderna och dela inspirerande tips för att må bra i sin egen kropp. För mig ligger skönhet i äkthet och välbefinnande, och det är det som motiverar mig att erbjuda praktiska råd för att kombinera stil, hudvård och personlig uppfyllelse.
Vid 47 års ålder vågar Nicole Scherzinger bära svart läder på röda mattan

