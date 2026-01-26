"Att vara kvinna innebär att bli bedömd utifrån sitt utseende": Michelle Obama fördömer dubbelmoral

Michelle Obama fördömer starkt den ihållande dubbelmoral som kvinnor möter, då de främst bedöms utifrån sitt utseende snarare än sina prestationer. I podcasten " Call Her Daddy " av den amerikanska podcastaren Alex Cooper delar USA:s tidigare första dam med sig av sina personliga erfarenheter och ökar medvetenheten om den kvinnohat som är inrotad i den globala kulturen, med hjälp av många kraftfulla citat för att stödja sina poänger.

En exceptionell karriär överskuggad av kritik

Michelle Obama, som tog examen från Princeton och Harvard, byggde upp en imponerande karriär som advokat, ledare för ideella organisationer och vicepresident vid University of Chicago innan hon tjänstgjorde i Vita huset från 2009 till 2017. Ändå fokuserade kommentarerna under sin tid i media konsekvent på hennes kläder snarare än hennes tal eller hennes bakgrund. Hon nämner som exempel en tidningsprofil vars rubrik började med hennes klädsel och förpassade hennes utbildning och karriär till bakgrunden: "Rubriken började med vad jag hade på mig, inte min utbildning eller min karriär: allt började med hur jag såg ut."

Kroppsskamning som ett kontrollvapen

”Män kommer alltid att attackera ditt utseende om du är kvinna. Det är en djupt rotad vana i den globala kulturen att försöka sätta kvinnor på plats genom att attackera deras fysiska utseende”, konstaterar hon tydligt. Denna strategi, enligt Michelle Obama, överskrider gränser och kvarstår trots feministiska framsteg, och förvandlar kvinnokroppen till ett enkelt mål för att misskreditera uttryckta idéer.

Utbildning och den privata sfären: aktivistiska val

För att motverka denna kvinnohat har Michelle Obama ökat sina offentliga framträdanden i böcker som "Becoming" och på konferenser. Hemma är hon försiktig med sina ord gentemot sina döttrar, Malia och Sasha: hon undviker att fråga dem om de "dejtar någon", en fråga hon anser vara sexistisk och tyder på föräldrars osäkerhet, och betonar "varför skulle kvinnor behöva 'någon' för att existera?".

Michelle Obama förvandlar därmed sin egen erfarenhet till en universell vädjan mot dubbelmoral och uppmanar oss att ifrågasätta våra språkliga och kulturella reflexer. Hennes budskap resonerar som en uppmaning att värdesätta kvinnor för deras intellekt och handlingar, långt ifrån de ytliga bedömningar som fortfarande hindrar deras utveckling.