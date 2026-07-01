Shakira firar VM med en serie sportiga och färgglada looks

Léa Michel
@shakira / Instagram

Shakira har återigen bekräftat sin starka koppling till FIFA World Cup. Den colombianska sångerskan och låtskrivaren hyllade den stora fotbollsturneringen i en energisk video som delats på Instagram. I den dansar hon till sin nya låt samtidigt som hon visar upp en serie sportiga och färgglada stilar inspirerade av de tävlande landslagen. Detta har utan tvekan gett henne smeknamnet "VM-drottningen" ännu en gång.

En serie fotbollsinspirerade looks

Genom hela videon visar Shakira upp en mängd olika fotbollstema-outfits. Hon dyker upp i en röd- och vitrandig crop top i kombination med en vit veckad kjol, i en knuten blå tröja med vita utsvängda minibyxor och i en kort vit fotbollströja med en patchwork-jeanskjol. Dessa är alla moderna tolkningar av den klassiska fotbollsfanoutfiten, omgjorda med en verkligt moderiktig touch.

En hyllning till de tävlande valen

Shakira hyllar också flera viktiga nationer i tävlingen. Hon syns bära en argentinsk tröja, stylad som en kort klänning, i kombination med platåsneakers, en klargul brasiliansk topp och en marinblå topp med jeansshorts. Ett lekfullt sätt att fira färgerna på turneringens stora lag, samtidigt som hon visar upp sin egen stilkänsla.

En video i rytmen av "Dai Dai"

Den här virala videon är inspelad till rytmen av "Dai Dai", Shakiras samarbete med Burna Boy, en av de officiella låtarna för FIFA World Cup™ 2026. Med sin expertkoreograferade rutin, smittande energi och polerade makeup visar Shakira upp hela sin talang. Videon fick snabbt miljontals gilla-markeringar, och fans hyllade hennes prestation i massor.

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"VM-drottningen"

Denna senaste nickning bekräftar Shakiras speciella status. I åratal har hon varit nära förknippad med FIFA World Cup, för vilket hon har spelat in flera ikoniska låtar. Denna koppling är så stark att hennes fans villigt kallar henne "VM:s drottning".

Med denna serie sportiga och färgglada looks firar Shakira FIFA World Cup med stil och energi. Genom att blanda hyllningar till landslagen med en känsla för det dramatiska bekräftar sångerskan återigen sin unika koppling till evenemanget. Inte helt oväntat kommer detta garanterat att glädja hennes fans.

Léa Michel
Léa Michel
Med en passion för hudvård, mode och film ägnar jag min tid åt att utforska de senaste trenderna och dela inspirerande tips för att må bra i sin egen kropp. För mig ligger skönhet i äkthet och välbefinnande, och det är det som motiverar mig att erbjuda praktiska råd för att kombinera stil, hudvård och personlig uppfyllelse.
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