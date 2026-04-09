"Hon ser ut som sin mamma": Shiloh Jolie gör ett slående framträdande

Extrait DAYOUNG (다영) « What's a girl to do - Official MV » / YouTube

Shiloh Jolie fortsätter att skapa sin egen konstnärliga väg. Dottern till skådespelerskan Angelina Jolie och skådespelaren Brad Pitt medverkar i musikvideon "What's a Girl to Do" av sångaren Dayoung, en medlem i gruppen WJSN (Cosmic Girls). Hennes framträdande fick snabbt uppmärksamhet online, med fans som var nyfikna på att se den unga dansaren i detta musikaliska projekt.

En passion för dans som odlats sedan barnsben

I videon dyker Shiloh upp bland dansarna, vilket bekräftar en passion för dans som hon har odlat i flera år. Van vid att ta klasser på Millennium Dance Complex i Los Angeles utvecklar hon gradvis sin karriär i denna konstnärliga värld, långt från filminspelningsplatser.

Till skillnad från sina berömda föräldrar verkar Shiloh Jolie föredra en karriär inom dans framför skådespeleri. Dansen gör det möjligt för Shiloh att uttrycka sin kreativitet i en kollektiv, ofta mer diskret, miljö. Detta tillvägagångssätt ligger i linje med hennes önskan att utveckla sina konstnärliga färdigheter utan att nödvändigtvis söka hög medieexponering. Hennes medverkan i Dayoungs musikvideo är således i linje med en utveckling som redan observerats genom flera performancevideor som delats under senare år.

Internetanvändare imponerade av hennes likhet med Angelina Jolie

Efter att teasern släpptes kommenterade många internetanvändare Shilohs medverkan, och lyfte särskilt fram hennes likhet med sin mamma. På sociala medier anspelade flera meddelanden på denna likhet, och vissa skrev: "Hon är väldigt lik sin mamma" eller "Likheten är slående". Dessa reaktioner visar den nyfikenhet som väcks av hennes utseende, samtidigt som de belyser allmänhetens intresse för den unga dansarens konstnärliga resa.

En konstnärlig bana i full gång

Genom att delta i detta musikaliska projekt bekräftar Shiloh Jolie sitt intresse för dans och performance. Denna erfarenhet skulle kunna markera ytterligare ett steg i en konstnärlig karriär som hon verkar bygga gradvis, bort från filmindustrin. Medan hon fortfarande utvecklar sin karriär diskret, illustrerar hennes närvaro i denna musikvideo en önskan att utveckla sin talang i en professionell miljö, samtidigt som hon bibehåller ett visst oberoende från den berömmelse som är förknippad med hennes familj.

Kort sagt, Shiloh Jolies framträdande i Dayoungs musikvideo har redan väckt många reaktioner, särskilt på grund av hennes likhet med sin mamma, Angelina Jolie. Mellan diskretion och konstnärlig passion verkar den unga dansaren följa en väg som speglar hennes egen, centrerad kring dans och kreativt uttryck.

