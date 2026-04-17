Skådespelerskan Anne Hathaway skapar sensation i New York i en "vågad" klänning

Anne Hathaway gjorde en slående comeback i hjärtat av New York Fashion Week, där hon etablerade sig som både skådespelerska och stilikon. Vid ett stort evenemang dök stjärnan från "The Devil Wears Prada" upp i en sofistikerad svart klänning som kombinerade en figurnära silhuett, en dyb rygg och spetskant. Ensemblen förstärktes av en lång fjäderboa och en avgjort dramatisk look.

En högmodern silhuett på första raden

Ralph Lauren-klänningen, en del av husets höst-/vinterkollektion, hade en åtsittande silhuett, en hög, sluten halsringning och en lång, böljande kjol som accentuerades av strukturerad svart spets. Det rika, lätt transparenta tyget gav en glimt av det svarta tyget under, vilket förstärkte den sensuella effekten och förvandlade Anne Hathaways outfit till ett riktigt modeshowpjäs.

Ett mycket utarbetat samspel mellan lager

Anne Hathaway lade till en lång fjäderboa, draperad över axlarna, till detta slående plagg, som påminner om den teatrala elegansen från Hollywoods haute couture-era. Looken kompletterades med överdimensionerade solglasögon, svarta stövlar och en elegant frisyr, vilket skapade en skarp kontrast mellan fjädrarnas rörelser, den stela silhuetten och den minimalistiska enkelheten i hennes ansikte.

Se det här inlägget på Instagram Ett inlägg delat av Just Jared (@justjared)

En moderniserad divabild

Med detta framträdande spelade den amerikanska skådespelerskan Anne Hathaway "divan"-kortet, samtidigt som hon behöll en mycket modern look. Valet av Ralph Lauren, ett typiskt amerikanskt märke, anspelade också på hennes roll som modeikon, någonstans mellan Andy Sachs från förr och en kraftfull kvinna med stark kontroll över sin estetik.

Bilderna från den kvällen, som fick stor spridning i kändis- och modepressen, visade Anne Hathaway omgiven av blinkande kameror, granskad från alla håll och kanter, vilket förstärkte tanken att hennes klädval nu har blivit en händelse i sig. Med den här klänningen bevisade hon återigen att mode för henne inte bara är ett marknadsföringsverktyg, utan ett sant språk, precist och självsäkert, uttryckt lika effektivt på röda mattan som på New Yorks gator.