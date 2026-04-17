"Vi älskar den naturliga looken": Lizzo återupplivar en vintage strandoutfit

Léa Michel
Den amerikanska sångerskan Lizzo gör sig på Instagram med en somrig fotografering där hon stolt visar upp sin kropp och en strandstil som blandar lyx och nostalgi. Klädd i en tvådelad Gucci-klänning med monogram hyllar hon den "naturliga" kroppen och skickar ett tydligt budskap till sina följare: sommaren 2026 blir en säsong utan filter eller hinder.

En semesterlook, Guccis signatur

Lizzo poserar i en Gucci-tvådelad plagg med GG-motiv, ett strandplagg som passar in i andan i husets Lido-kollektioner, inspirerade av italienska strandklubbar från 60- och 70-talen. Det stretchiga och strukturerade tyget framhäver formerna samtidigt som det bibehåller en elegant linje, trogen den retrochica anda som märket odlar i sina stranddesigner.

"Ni kommer alla att visa upp era magar hela sommaren."

I bildtexten till sitt inlägg skrev Lizzo: "Ni ska få ut hela magen hela sommaren", en fras som omedelbart blev en sommarslogan, stolt kroppspositiv. Med några få ord återtog hon sin mage, sina kurvor och sin komfort i den här typen av outfit, utan skam eller retuschering, vilket resonerade starkt med hennes fans, som är vana vid hennes budskap om kroppslig befrielse.

Med det här fotot bidrar den amerikanska sångerskan Lizzo till en bredare trend: oretuscherade kroppar står alltmer i centrum för strandhistorier, där "grafisk utjämning" en gång var normen. Genom att associera ett lyxmärke som Gucci med ett kroppspositivt budskap överbryggar hon klyftan mellan mode och självkänsla och presenterar en bild av sommaren där alla kroppar kan avslöjas under solen.

Met een passion för hudvård, mode och film ägnar jag min tid åt att utforska de senaste trenderna och dela inspirerande tips för att må bra i sin egen kropp. För mig ligger skönhet i äkthet och välbefinnande, och det är det som motiverar mig att erbjuda praktiska råd för att kombinera stil, hudvård och personlig uppfyllelse.
Skådespelerskan Anne Hathaway skapar sensation i New York i en "vågad" klänning

