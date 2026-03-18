Den gravida skådespelerskan väcker uppmärksamhet i en grön klänning tillsammans med Margot Robbie.

@samweaving/Instagram

Den gravida australiska skådespelerskan och modellen Samara Weaving väckte uppmärksamhet på premiären av "Ready or Not 2: Here I Come" i en grön klänning som stolt visade upp hennes bebismage.

En djärvt skuren grön klänning

För denna visning den 16 mars 2026 prydde Samara Weaving scenen i en pistagegrön bodycon-klänning med fyrkantig halsringning, prydd med en slående fyrkantig utskärning vid mellangulvet som medvetet visade upp hennes babymage. Denna skapelse framhävde hennes blivande mammas kurvor med elegant självsäkerhet och bevisade att moderskap ibland kan vara synonymt med modedjärvhet. Den mjuka, moderna gröna nyansen smickrade hennes hy och lyste upp hennes figur.

Se det här inlägget på Instagram

Ett inlägg delat av Sessão Cinéfila (@sessaocinefila)

Snygga accessoarer och en "glödande" makeup-look

Samara kompletterade sin outfit med svarta pumps med spetsiga tå, ett pärlhalsband, matchande örhängen och en diskret diamantring. Senare lade hon till en chokladbrun trenchcoat för en elegant och avslappnad look. Hennes blonda hår, uppsatt i en sofistikerad uppsättning med ansiktsramande hårstrån, kompletterade hennes strålande makeup: rosiga kinder, glansiga rosa läppar, grafisk eyeliner och klarröda naglar.

Margot Robbie, den lojala vännen med en "boho"-stil

Evenemanget samlade två australiska stjärnor: skådespelerskan och producenten Margot Robbie, som kom för att heja på sin vän, klädd i en bohemisk ensemble med en karamellfärgad skinnjacka över en ärmlös svart bubbelklänning, svarta cowboystövlar och avslappnade vintagevibbar. De två vännerna, strålande sida vid sida, förkroppsligade en charmig duo som blandade graviditet med enkel coolhet.

Mammamode: Samara revolutionerar genren

Samara Weaving är känd för sina djärva mammalooker – som till exempel hennes nyligen klädda svarta crop top – och förkastar konservativa stilar för att hylla sin mage som den ultimata modeaccessoaren. Hennes stylist, Jordan Dorso, utmärker sig i att förvandla moderskapet till en haute couture-modevisning.

Med den här gröna klänningen med utskärning vid mellanguldet återuppfinner Samara Weaving moderskapet och bevisar att graviditet verkligen kan vara synonymt med röda mattan. En stil som inspirerar och befriar blivande mödrar.

Med en passion för hudvård, mode och film ägnar jag min tid åt att utforska de senaste trenderna och dela inspirerande tips för att må bra i sin egen kropp. För mig ligger skönhet i äkthet och välbefinnande, och det är det som motiverar mig att erbjuda praktiska råd för att kombinera stil, hudvård och personlig uppfyllelse.
Article précédent
"Mörkare hår passar henne bättre": Heidi Klum väljer en skulpterande klänning vid 52 års ålder
Article suivant
På stranden antar denna före detta atlet en "Baywatch"-look inför nyinspelningen av serien.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

