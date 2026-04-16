Klackar på fötterna, racket i handen: den här influencern skapar furore

På sociala medier räcker det med några bilder för att utlösa tusentals reaktioner. Detta är fallet med Isidora (@isidorapjv), en innehållsskapare som drar till sig uppmärksamhet med ett oväntat koncept: att spela tennis… i klackskor. Mellan fascination och kritik lämnar hennes videor uppenbarligen ingen oberörd.

En estetik som bryter mot tennisens regler

Isidora, känd under pseudonymen @isidorapjv, delar regelbundet videor av sig själv på en tennisbana med racketen i handen och klackar på fötterna. En avsiktligt okonventionell bild som bryter mot sportens vanliga konventioner.

Hennes inlägg åtföljs ofta av fraser som "inte din genomsnittliga tennistjej" eller " tennis i klackar". Målet är tydligt: att överraska, att göra intryck och att erbjuda ett annat perspektiv. Denna blandning av mode och sport har blivit hennes signum.

En kontrast som framkallar en reaktion

Isidora (@isidorapjv) delar sin tid mellan New York och Miami och har samlat på sig en stor följarskara, med över 100 000 följare på Instagram och en aktiv närvaro på TikTok. Hon beskriver sig själv som modell och professionell tennisspelare. Framgången för hennes videor härrör till stor del från denna slående kontrast: att kombinera en krävande sport med element som uppfattas som olämpliga, såsom höga klackar eller vissa eleganta kläder.

Denna kontrast är iögonfallande och uppmuntrar till viralitet. På plattformar där uppmärksamhetsspannet är begränsat till sekunder kan en enkel men slående idé räcka för att utlösa delningar och kommentarer. Isidora tillämpar faktiskt detta koncept i olika sammanhang: på en klassisk plan, i snön eller med mer sofistikerade stilar. Denna upprepning förstärker igenkännandet av hennes stil.

Mellan fascination och kritik

Även om hans videor genererar mycket uppmärksamhet, framkallar de också starka reaktioner. Vissa internetanvändare tror att den här typen av innehåll främst är utformat för att generera synlighet, och förlitar sig på "ett avsiktligt provokativt koncept".

Andra ser det tvärtom som ett mer positivt budskap: ett sätt att visa att en kvinna kan ta ansvar för vilket utrymme som helst, även sport, utan att ge upp sin stil eller sitt personliga uttryck. I denna tolkning är kroppen inte begränsad till en enda funktion; den blir fri, mångfacetterad och kapabel att anpassa sig till olika önskningar.

Vissa kommentarer påpekar att denna typ av iscensättning också kan uppfattas som reduktiv, och återigen associerar kvinnors idrott med estetiska koder som klänningar eller klackar. Dessa reaktioner visar hur känsliga och hett debatterade representationer av kropp, sport och kvinnlighet fortfarande finns.

Se det här inlägget på Instagram Ett inlägg delat av ISIDORA (@isidorapjv)

I slutändan, med sina framträdanden i klackskor på en tennisbana, gör Isidora (@isidorapjv) mer än bara underhållning: hon väcker diskussioner. Med empowerment, uppmärksamhetsmarknadsföring och frågor om representation kristalliserar hennes innehåll flera aktuella frågor kring kropp och image.