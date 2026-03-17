"Mörkare hår passar henne bättre": Heidi Klum väljer en skulpterande klänning vid 52 års ålder

Den tysk-amerikanska modellen, programledaren och skådespelerskan Heidi Klum bländade på Oscarsgalan 2026 i en skulpterande guldfärgad klänning som väckte beundran för dess tidlösa elegans.

En ärmlös guldklänning

Heidi Klum valde en axelbandslös guldfärgad kolumnklänning, prydd med kristaller och vertikala broderier som skulpterade silhuetten som en andra hud. Denna champagnefärgade skapelse, som skimrade under blixtarna, framhävde hennes smala figur med en strukturerad topp som betonade hennes midja och axlar.

Raffinerade accessoarer och strålande makeup

Heidi Klum kompletterade ensemblen med pärlhalsband i flera lager och ett delikat korshänge, vilket gav en touch av vintagechic till denna moderna look. Hennes honungsblonda hår, stylat i lösa vågor med en mittskillnad, inramade en lysande makeup: en strålande hy, pudrosa ögonskugga och en subtil neutral sotad öga som förstärkte hennes strålande leende.

Se det här inlägget på Instagram Ett inlägg delat av Heidi Klum (@heidiklum)

Entusiastiska reaktioner: "Mycket elegant!"

Sociala medier utbröt av lovord: ”Så elegant”, ”Du är en gudinna vid 52!” utbrast fansen. Många noterade också hennes något mörkare hår: ”Mörkare hår passar henne bättre, det lyser upp hennes ansikte”, löd en annan kommentar. Denna skulpterande klänning bekräftar hennes status som röda mattan-drottning, även utan nominering.

Heidi Klum, närvarande för den största biokvällen, förkroppsligade Hollywood-stilen med en säkerhet som överskrider tiden. Med denna skulpterande guldklänning bevisade hon att elegans och djärvhet är tidlösa. En "mycket elegant" look som fick beröm och beundrande kommentarer för hennes fantastiska hår.