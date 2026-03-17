"Mörkare hår passar henne bättre": Heidi Klum väljer en skulpterande klänning vid 52 års ålder

Anaëlle G.
Den tysk-amerikanska modellen, programledaren och skådespelerskan Heidi Klum bländade på Oscarsgalan 2026 i en skulpterande guldfärgad klänning som väckte beundran för dess tidlösa elegans.

En ärmlös guldklänning

Heidi Klum valde en axelbandslös guldfärgad kolumnklänning, prydd med kristaller och vertikala broderier som skulpterade silhuetten som en andra hud. Denna champagnefärgade skapelse, som skimrade under blixtarna, framhävde hennes smala figur med en strukturerad topp som betonade hennes midja och axlar.

Raffinerade accessoarer och strålande makeup

Heidi Klum kompletterade ensemblen med pärlhalsband i flera lager och ett delikat korshänge, vilket gav en touch av vintagechic till denna moderna look. Hennes honungsblonda hår, stylat i lösa vågor med en mittskillnad, inramade en lysande makeup: en strålande hy, pudrosa ögonskugga och en subtil neutral sotad öga som förstärkte hennes strålande leende.

Entusiastiska reaktioner: "Mycket elegant!"

Sociala medier utbröt av lovord: ”Så elegant”, ”Du är en gudinna vid 52!” utbrast fansen. Många noterade också hennes något mörkare hår: ”Mörkare hår passar henne bättre, det lyser upp hennes ansikte”, löd en annan kommentar. Denna skulpterande klänning bekräftar hennes status som röda mattan-drottning, även utan nominering.

Heidi Klum, närvarande för den största biokvällen, förkroppsligade Hollywood-stilen med en säkerhet som överskrider tiden. Med denna skulpterande guldklänning bevisade hon att elegans och djärvhet är tidlösa. En "mycket elegant" look som fick beröm och beundrande kommentarer för hennes fantastiska hår.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Jag brinner för mode och letar alltid efter trender som speglar vår tid. Jag älskar att observera hur människor klär sig, varför de gör det och vad modet avslöjar om oss. Utöver modevisningarna och silhuetterna är det berättelserna som verkligen fascinerar mig.
"En oacceptabel upplevelse": Skådespelerskan knuffades till under Oscarsgalan

"En oacceptabel upplevelse": Skådespelerskan knuffades till under Oscarsgalan

Den amerikanska sångerskan, låtskrivaren, skådespelerskan och regissören Teyana Taylor, Oscarsnominerad 2026, knuffades om av en säkerhetsvakt under ceremonin,...

Kim Kardashian delar ett sällsynt foto på sig själv som tonåring, och internetanvändare reagerar.

Den amerikanska mediepersonligheten och affärskvinnan Kim Kardashian överraskade nyligen sina fans på Instagram genom att dela ett foto...

Skådespelerskan Zendaya svarar på rykten om äktenskap med en oväntad video

I flera veckor har rykten om ett äktenskap mellan Zendaya och Tom Holland cirkulerat flitigt på sociala medier....

Cara Delevingne överraskar med en mycket originell "anatomisk" klänning på röda mattan

Oscarsgalans röda matta är ofta ett tillfälle för kändisar att visa upp spektakulära kläder. I år gjorde Cara...

Vid poolen visar den här amerikanska modellen upp sin figur

Vid poolen på Beverly Hills Hotel visade den amerikanska modellen Emily Ratajkowski nyligen upp sin figur i en...

Skådespelerskan Barbie Ferreira är återigen måltavla för kritik för sin figur.

Den amerikanska skådespelerskan och modellen Barbie Ferreira väckte uppmärksamhet när hon gick på röda mattan vid Oscarsgalan 2026...