Sullivan, Patrick Dempseys son, gör sin debut inom vintagemode

Vid 19 års ålder har Sullivan Dempsey precis gjort sin storslagna debut i modevärlden. Sonen till den amerikanske skådespelaren Patrick Dempsey poserar för en kampanj tillägnad lyxig vintage, vilket inte har gått obemärkt förbi på sociala medier.

En första kampanj för Morphew World

Sullivan Dempsey har fotograferat sin allra första modekampanj för Morphew World, en återförsäljningsbutik som specialiserar sig på vintagelyx. Varumärket, som har etablerat sig som ledande inom arkivkläder, erbjuder sina kunder plagg designade av 1900-talets största designers, noggrant restaurerade och återförda till marknaden. Denna strategi ligger perfekt i linje med den nuvarande trenden mot en mer hållbar och kulturarvsfokuserad lyx.

En Yves Saint Laurent-klänning från 1980-talet

Det var på Morphew Worlds Instagramkonto som Sullivan gjorde sitt första offentliga framträdande som modell. Märket publicerade ett foto där tonåringen poserar i en Yves Saint Laurent-klänning från 1980-talet. Denna exponering placerar omedelbart Sullivan inom den storslagna traditionen av couture-modellering, under vakande öga av ett av världens finaste modearkiv.

En andra titt av Issey Miyake

Några veckor senare delade Morphew World en ny bild av Sullivan, den här gången i en helt annan miljö. Tonåringen syns i en helsvart ensemble av Issey Miyake, också från 1980-talet. Den japanske designern ser ett av sina arkivplagg återigen fram i rampljuset med ett nytt perspektiv. Det är en demonstration av Sullivans stilistiska mångsidighet, kapabel att förkroppsliga både parisisk glam couture och japansk intellektuell minimalism.

Se det här inlägget på Instagram Ett inlägg delat av Morphew NYC (@morphew_nyc)

Ett symboliskt steg efter gymnasiet

Lanseringen av denna modellkarriär kommer ett år efter en viktig milstolpe i Sullivans liv. I maj 2025 tog tvillingarna Darby och Sullivan examen från Crossroads School for Arts & Sciences, en prestigefylld institution i Santa Monica, Kalifornien. "Så stolt över er barn, och spännande att se vart nästa kapitel i era liv tar er!" skrev Patrick Dempsey på Instagram då.

Med sina två första fotograferingar för ett vintage-lyxmärke har Sullivan Dempsey gjort ett anmärkningsvärt intåg i modevärlden. Vid 19 års ålder följer han en väg som är både familjär och resolut personlig, och väljer couture-arvet för sin debut.