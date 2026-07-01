Sångerskan Bebe Rexha påminner oss om att självförtroende inte har någon storlek

Artisten bakom berusande hits som "I'm Good (Blue)" och "Meant to Be", Bebe Rexha, är den begåvade kompositören till ett flertal poplåtar. Hon använder sin röst för att förtrolla våra öron och få våra hörlurar att vibrera, men också för att predika självförtroende och sprida budskap om självkärlek. Som en begåvad artist är hon också den bästa ambassadören för självförtroende.

En konstnär som vägrar låta andra definiera hennes kropp

Med sin omedelbart igenkännbara röst, medryckande melodier, smittande rytmer och smittande refränger fängslar Bebe Rexha våra öron. Den albanskfödda sångerskan, som nyligen släppte albumet "Dirty Blonde", vilket hon är särskilt stolt över, har nästan säkert redan hamnat i dina fingrar eller på din spellista. Hennes låt "New Religion" finns också med på ett flertal aktuella spellistor.

Artisten med den pyrande blicken, som förblir trogen sin 2000-stil och har gjort leopardmönstret till en visuell signatur, besitter en stark vokal och estetisk identitet. Medan hennes talang ligger i hennes röst, fokuserar allmänheten ofta på resten av hennes anatomi. Denna kollektiva granskning är ganska vanlig för kvinnor i offentlighetens ögon, särskilt när sångarna avviker från standardstorlek 6 .

Under sitt framträdande på American Music Awards led Bebe Rexha samma öde som sin artistkollega Nelly Furtado och kritiserades för sin vikt av åskådare som fortfarande klamrar sig fast vid ett skönhetsideal. Internetanvändare jämförde äldre bilder på sångerskan med bilder från hennes framträdande på musikevenemanget, där hon bar en ebenholtsfärgad korsett och gotisk kjol. De började alla granska varenda centimeter hon hade vunnit under denna ikoniska outfit.

Och sångerskan, som har tillräckligt med spegel för att se det själv, har inte valt att ignorera det. ”Jag vet att jag har gått upp i vikt. Jag är bara trött på att folk pratar om det. NÄSTA!” skrev Bebe Rexha i ett meddelande på X (tidigare Twitter). Långt ifrån att vara ett irriterat utbrott av trötthet, det är en tankegång. Det är inte upp till henne att tappa några centimeter; det är upp till världen att vidga dess trångsynthet.

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Hans läxa: döm aldrig en kropp utan att känna till dess historia

Bakom bilden finns först och främst en levande varelse som ibland har utkämpat en obeveklig kamp mot ätstörningar, som har utstått outhärdlig kritik i skolan, som har fällt tårar på grund av osäkerheter och som en dag önskat att hon kunde byta sin kropp mot en annan. Bebe Rexha lider å sin sida av ett välkänt kvinnligt tillstånd: PCOS. Redan 2023 delade sångerskan, som använder sin röst som en megafon i demonstrationer, denna diagnos offentligt i hopp om att sätta stopp för dömandet av sin kroppsform.

”Viktfluktuationer är oundvikliga, det är livet, och man vet aldrig vad folk går igenom. Medicinering, sjukdom, etc.”, tillade hon i ett annat meddelande och fortsatte denna uppmaning till tolerans. Medan Bebe Rexha lämnade sitt tidigare skivbolag för att skapa musik som är mer sann mot sig själv, utan att försöka anpassa sig till branschens förväntningar, bryter hon också med de skönhetsstandarder som den lömskt påtvingar. För en kropp ska aldrig bli en marknadsföringsvara, utan förbli en enkel detalj i låtskrivarkonsten.

En sångerska som man lätt kan identifiera sig med

I sina offentliga uttalanden och på sociala medier avvisar Bebe Rexha samhällets förväntningar och visar konsekvent sin självrespekt. Hennes TikTok-profil är ett välkomnande skyltfönster, till och med en trygg plats. Medan andra offentliga personer kontrollerar sin image lika strikt som sina dieter, har författaren till "In the Name of Love" inga regler, inga filter.

Hon filmar sig själv framför kameran utan smink, när hon stylar och putsar sig medan hon delar med sig av några förtroenden. Hon njuter glatt av snabbmat och tystar de som ordinerar dieter. Ännu bättre är att hon visar upp sina kurvor på poolpartyn, som för att trotsa kritikerna. Det är en blandning av autentiskt innehåll, långt ifrån manusbaserade klichéer och minutiöst orkestrerade videor. Det är en våg av positiv energi i våra flöden mättade med perfekta, skuldmedvetna bilder. Bebe Rexha bevisar det: hon är mänsklig framför allt och försöker inte bli en produkt av samhällets påtryckningar.

Och när media frågar henne "hemligheterna bakom ett sådant självförtroende" ger hon ett svar värdigt den diva hon är. "Mitt självförtroende kommer från det faktum att jag är trött på att be om lov."