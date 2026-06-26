En t-shirt som outfit: Zendayas val för sitt besök i Paris bryter mot reglerna

Tänk om sommarens absoluta modeplagg redan fanns i din garderob? Under sitt besök i Paris mitt under en värmebölja skapade den amerikanska skådespelerskan Zendaya furore på röda mattan: en t-shirt som bars som klänning. Ett avslappnat val som bryter mot röda mattans regler – och visar sig vara den perfekta silhuetten för att besegra värmen.

T-shirten befordrad till klänningsstatus

T-shirten är ett absolut must-have i garderoben och får en moderiktig touch när den förvandlas till en klänning. Det är det fina med denna silhuett: enkel, effektiv och otroligt bekväm – den uppfyller alla krav för sommaren. Genom att bära den på röda mattan bevisar Zendaya att ett enda vardagsplagg kan räcka för att skapa en slående look. En stildemonstration som borde inspirera många sommargarderober, särskilt när temperaturerna stiger.

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Ett föremål hittat för under 35 dollar

Det mest överraskande? Priset på den här outfiten. Den grå t-shirten, med Spider-Man-motiv, är faktiskt ett plagg från 2000-talet, uppgrävt på eBay av skådespelerskan pålitliga stylist, Law Roach, för endast 34,99 dollar. "Stil behöver inte alltid kosta en förmögenhet", sammanfattade han, enligt Variety . För att fullända denna avslappnade look lade Zendaya till ett par vita pumps, vilket gav en touch av elegans till ensemblen. Ett bevis på att stil och en liten budget kan gå hand i hand.

En blinkning till "Spider-Man"

Detta val var uppenbarligen ingen slump. Zendaya reser för närvarande världen runt tillsammans med Tom Holland som en del av PR-turnén för den senaste delen av sagan, "Spider-Man: Brand New Day". Efter en serie mer sofistikerade looks med referenser till filmen valde skådespelerskan enkelhet i Paris – samtidigt som hon förblev trogen filmens universum – tack vare denna t-shirt med den berömda superhjälten. En lekfull nickning, perfekt i linje med temat.

Med den här t-shirten buren som klänning ger Zendaya ett smart och trendigt utseende. Genom att återanvända ett basplagg för att motstå värmen, levererar hon en sann stillektion – tillgänglig, bekväm och full av stil. Inte helt oväntat kommer den garanterat att inspirera hennes fans i jakten på den perfekta sommaroutfiten.