På läktaren under VM drar Alexandra Daddario allas blickar till sig.

Léa Michel
@alexandradaddario / Instagram

Alexandra Daddario hade en dag i ett fans liv. Den amerikanska skådespelerskan, mest känd för sin roll i serien "The White Lotus", var med på en match i fotbolls-VM 2026™ iklädd en Englandströja. På Instagram delade hon en karusell av bilder som gladde hennes följare – inklusive ett roligt ögonblick med David Beckham.

En 100 % England-supporterlook

För tillfället hade Alexandra Daddario iklätt sig den perfekta supporteroutfiten. Hon bar den vita engelska landslagströjan, en marinblå keps prydd med Three Lions-emblemet och en matchande halsduk. Leende poserade hon lekfullt för kameran och bildade en ram med fingrarna. Ett fräscht och glatt utseende som utstrålade matchdagens entusiasm.

En vänlig selfie med David Beckham

Höjdpunkten i inlägget: på ett av bilderna ramade Alexandra Daddario lekfullt in David Beckham, sittande i en låda direkt ovanför henne, för att inkludera honom i sin selfie. Långt ifrån att skygga lade den tidigare fotbollsstjärnan märke till scenen och gav henne ett leende och en tumme upp. Ett spontant och vänligt utbyte som gladde internetanvändare.

Mitt i en VM-match

Denna dag sammanföll med matchen mellan England och Ghana, som spelades i Boston och slutade 0-0. Alexandra Daddario var långt ifrån den enda kändisen som var närvarande: rapparen Stormzy, sångaren Marcus Mumford och tv-presentatören Jeremy Clarkson var också där. Bevis, om några, behövdes för att VM lockar stjärnor långt bortom planen.

Fansen vann över

Inte helt oväntat utlöste inlägget en våg av entusiastiska reaktioner. I kommentarerna berömde användarna Alexandra Daddarios strålande leende, smittande energi och hennes solfjäderliknande utseende. Många noterade också, med ro, hennes utbyte med David Beckham.

Mellan sitt fanliknande framträdande och ett vänligt ögonblick med David Beckham levererade Alexandra Daddario en strålande och charmig prestation i VM. En dag fylld av gott humör, som vann över hennes fans – och bevisade, återigen, att stämningen på läktarna är en integrerad del av spektaklet.

Léa Michel
Léa Michel
Med en passion för hudvård, mode och film ägnar jag min tid åt att utforska de senaste trenderna och dela inspirerande tips för att må bra i sin egen kropp. För mig ligger skönhet i äkthet och välbefinnande, och det är det som motiverar mig att erbjuda praktiska råd för att kombinera stil, hudvård och personlig uppfyllelse.
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