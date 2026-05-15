Bakom kritiken mot Olivia Rodrigos klänning uppstår en djupare debatt.

Att kommentera sångarnas kläder istället för att applådera deras sångframträdande och uppskatta dem för deras artisteri har nästan blivit en övergångsrit. Poprockikonen Olivia Rodrigo var inget undantag från denna offentliga bedömning. Hennes babydoll-klänning, i kombination med tuffa skor, dissekerades in i minsta detalj av en horde anonyma kommentatorer. Denna outfit, som endast var avsedd som ett stiluttryck, blev nästan en nationell fråga.

Olivia Rodrigos babydollklänning, en magnet för kritik

Olivia Rodrigos namn dyker ständigt upp i nyheterna. Den amerikanska sångerskan, känd för sin eklektiska musikstil och mycket personliga syn på poprock, skapar rubriker inte för sin obestridliga talang, utan för sin senaste, till synes oskyldiga, scenlook. Hennes outfit, tänkt som bakgrund, ett sekundärt element i hennes framträdande, har blivit ett viralt diskussionsämne.

På Spotify Billions Club-evenemanget, som uppmärksammar artister som har passerat en miljard streams på plattformen, höll sig sångerskan bakom "Bad Idea Right" trogen sin vana och uttryckte återigen sin unika identitet genom mode. Hon dök upp vid mikrofonen i en babydoll-klänning täckt av små blommor och prydd med spets. För att ge detta diskreta plagg en touch av edge, i kombination med shorts med bloomer, bar hon ett par djärva stövlar och lade till synliga vita strumpor under. Denna ensemble, en blandning av retro country-stil och 2000-talsrockestetik, blev snabbt viral.

Online, i ett slags kollektiv immunitet, utser internetanvändare sig regelbundet till modekritiker och tvekar inte att överväga kändisars klädval som om de hade något att säga till om. Denna till synes oskyldiga klänning, som anses vara "för kort ", "oanständig" eller till och med rentav "infantiliserande", har förvandlats till den ultimata förolämpningen, en förolämpning mot blygsamhet, ett objekt för sataniska avsikter. "Kan Olivia Rodrigo klä sig som en vanlig popstjärna och sluta försöka se ut som en bebis?" föreslår en internetanvändare på X (tidigare Twitter).

Vad internetanvändare kritiserar om den här klänningen med dess "oskyldiga stil"

Internetanvändare pekade inte bara på en "gammaldags" design eller ett "modemisstag". De gick längre i sin online-diatribe och anklagade konstnären för att "bete sig som en liten flicka" och "sexualisera" en barndräkt. Som om babydoll-klänningen vore en gigantisk version av de plagg som syddes fast på porslinsdockors ömtåliga hud eller enbart tillhörde småbarnsgarderoben. Enligt dessa förhastade bedömningar har mode en toleranströskel, en gräns som inte bör överskridas. Medan barnbikinis, barnvänlig smink och minishorts för små flickor möts med allmän likgiltighet, har Olivia Rodrigos babydoll-klänning utlöst en irrationell kontrovers.

Det som internetanvändare jämför med en "flickaktig outfit" har faktiskt en historia att berätta. Det är varken provokation eller ett utbrott av galenskap för att dra till sig uppmärksamhet. Det här stycket passar in i den konstnärliga riktningen på hennes senaste album, "You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love", där Olivia Rodrigo blandar riot grrrl-estetik med vintage-kokett.

”Jag vill att allt ska vara lekfullt och avslappnat”, berättade sångerskan för brittiska Vogue angående sin klädkod. Tyvärr tog internetanvändare den här looken på största allvar och kastade kritik mot den som ruttna tomater på ett torg. De är förmodligen omedvetna om klänningens ursprung, som har prytt många silhuetter, inklusive den ikoniska Jane Birkins. Babydoll-klänningen, som ett militant svar på den tidens konservativa mode, användes också som ett omvälvande emblem av rockfigurer, inklusive Courtney Love.

En outfit som inte behöver någon ursäkt eller rättfärdigande

I slutändan går debatten kring denna klänning långt bortom en enkel fråga om modesmak. Den återspeglar främst denna märkliga kollektiva besatthet av att granska kvinnors utseende i offentlighetens ögon, som om varje centimeter tyg motiverade expertanalys och nödvändigtvis bar ett dolt budskap. För manliga artister hyllas ofta en "vågad" outfit som ett estetiskt val. För en kvinnlig sångerska blir det snabbt en källa till misstänksamhet, moralisering eller anklagelser om baktankar.

Olivia Rodrigo gjorde inget mer än vad alla stora artister gör: berätta en historia genom en silhuett och bära det som speglar den. Hennes babydoll-klänning var helt enkelt en identitetsmarkör, en visuell referens, inte en pervers parodi på barndomen. Den var helt enkelt en del av en konstnärlig kontinuitet, trogen det universum hon har byggt upp sedan starten, någonstans mellan blåslagen romantik, 2000-nostalgi och rockrespekt.

Även om den kollektiva fantasin ofta frammanar bilder av rockstjärnor iklädda skinnjackor, trasiga jeans och t-shirts med slogans, är detta ingen fast regel. Olivia Rodrigo bevisar att mildhet och ilska kan samexistera, och det är just det som gör hennes karaktär så fängslande. Mode bör förbli ett utrymme för frihet, inte ett verktyg för förtryck eller en förevändning för bestraffning.