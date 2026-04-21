Anne Hathaway gör succé i en voluminös röd klänning

@annehathaway / Instagram

Tjugo år efter att ha spelat Andy Sachs i "The Devil Wears Prada" fortsätter den amerikanska skådespelerskan Anne Hathaway att glänsa med sin stilkänsla. Vid världspremiären av den mycket efterlängtade uppföljaren dominerade hon röda mattan.

En världspremiär inom modevärlden

Världspremiären av "The Devil Wears Prada 2" ägde rum i New York, framför Lincoln Center, och återförenade hela originalensemblen: Anne Hathaway, Meryl Streep, Emily Blunt och Stanley Tucci. Evenemanget levde upp till alla förväntningar inom mode, med kreationer av Louis Vuitton, Givenchy, Schiaparelli och många andra.

Ensemblen hade beslutat att kläderna som bars vid premiären skulle doneras till Committee to Protect Journalists redan nästa dag – en symbolisk gest som gav en extra dimension till denna redan mycket efterlängtade kväll.

En specialtillverkad, röd och skulptural Louis Vuitton-klänning

Anne Hathaway, stylad av Erin Walsh, valde en skräddarsydd röd satinklänning av Nicolas Ghesquière för Louis Vuitton, prydd med spetsiga horn i varje ände av halsringningen. Den strukturerade, rena och precisa livstycket gav gott om plats för den överdrivet voluminösa kjolen, vars veckade, upphöjda koner gav silhuetten en arkitektonisk och grafisk kvalitet, långt ifrån den traditionella balklänningen.

Anne Hathaway kompletterade ensemblen med matchande klackskor med öppen tå, dinglande örhängen, en rubinring och ett diamantarmband. Rosig makeup och en mjuk frisyr avslutade en look där allt, från topp till tå, var i fullständig harmoni med ett självsäkert färgschema.

Se det här inlägget på Instagram

Ett inlägg delat av Zoom TV (@zoomtv)

Modepressens perspektiv

Bland bedömarna var reaktionen enhällig: "Detta är den Anne vi känner och älskar: klassisk men ändå modern, romantisk men skärpt av en arkitektonisk finish som dämpar sötman. Och rött har alltid varit hennes färg – effekten var omedelbar." Med sin korsetterade överdel och vida kjol hyllade looken klassisk haute couture samtidigt som den omfamnade en tydligt modern djärvhet.

Med ett av kvällens mest minnesvärda framträdanden påminde Anne Hathaway alla om att hon inte bara är en ikonisk skådespelerska, utan också en sann stilikon. En sak är säker: tjugo år efter "The Devil Wears Prada" fortsätter hon att diktera trender – och göra röda mattan till sin lekplats.

Jag heter Fabienne och är skribent för webbplatsen The Body Optimist. Jag brinner för kvinnors kraft i världen och deras förmåga att förändra den. Jag tror att kvinnor har en unik och viktig röst att erbjuda, och jag känner mig motiverad att göra min del för att främja jämställdhet. Jag gör mitt bästa för att stödja initiativ som uppmuntrar kvinnor att stå upp och bli hörda.
Article précédent
"Jag levde en mardröm": En skådespelerska från Bridgerton bryter tystnaden om sin psykiska hälsa
Article suivant
Sångerskan Christina Aguileras klänning och klippning orsakade furore på röda mattan.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Mitt under en safari njuter Dua Lipa av ett träningspass som inte går obemärkt förbi.

Även mitt i ett safariäventyr har sångerskan och låtskrivaren Dua Lipa tydligen inte övergett sin träningsrutin. Hon delade...

Sångerskan Christina Aguileras klänning och klippning orsakade furore på röda mattan.

Den amerikanska sångerskan och låtskrivaren Christina Aguilera kom inte till Breakthrough Prize 2026 bara för att göra ett...

"Jag levde en mardröm": En skådespelerska från Bridgerton bryter tystnaden om sin psykiska hälsa

Den brittiska skådespelerskan Ruby Barker, känd för sin roll i serien "Bridgerton", har bestämt sig för att öppna...

"Ett mirakel": Vid 44 års ålder meddelar Natalie Portman att hon är gravid

Natalie Portman delade dessa oväntade nyheter med djup tacksamhet. Den israelisk-amerikanska skådespelerskan, producenten och regissören väntar sitt tredje...

Detta framträdande av modellen Gigi Hadid sätter en vintageklänning i rampljuset igen

En klänning, en silhuett och en hel era som återuppstår. Genom att välja en halterneckklänning till Breakthrough Prize...

Med den här klänningen med metalliska detaljer skapar skådespelerskan Eva Longoria en minnesvärd look

För öppningen av David Geffens nya gallerier på LACMA i Los Angeles valde Eva Longoria en look som...