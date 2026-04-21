Anne Hathaway gör succé i en voluminös röd klänning

Tjugo år efter att ha spelat Andy Sachs i "The Devil Wears Prada" fortsätter den amerikanska skådespelerskan Anne Hathaway att glänsa med sin stilkänsla. Vid världspremiären av den mycket efterlängtade uppföljaren dominerade hon röda mattan.

En världspremiär inom modevärlden

Världspremiären av "The Devil Wears Prada 2" ägde rum i New York, framför Lincoln Center, och återförenade hela originalensemblen: Anne Hathaway, Meryl Streep, Emily Blunt och Stanley Tucci. Evenemanget levde upp till alla förväntningar inom mode, med kreationer av Louis Vuitton, Givenchy, Schiaparelli och många andra.

Ensemblen hade beslutat att kläderna som bars vid premiären skulle doneras till Committee to Protect Journalists redan nästa dag – en symbolisk gest som gav en extra dimension till denna redan mycket efterlängtade kväll.

En specialtillverkad, röd och skulptural Louis Vuitton-klänning

Anne Hathaway, stylad av Erin Walsh, valde en skräddarsydd röd satinklänning av Nicolas Ghesquière för Louis Vuitton, prydd med spetsiga horn i varje ände av halsringningen. Den strukturerade, rena och precisa livstycket gav gott om plats för den överdrivet voluminösa kjolen, vars veckade, upphöjda koner gav silhuetten en arkitektonisk och grafisk kvalitet, långt ifrån den traditionella balklänningen.

Anne Hathaway kompletterade ensemblen med matchande klackskor med öppen tå, dinglande örhängen, en rubinring och ett diamantarmband. Rosig makeup och en mjuk frisyr avslutade en look där allt, från topp till tå, var i fullständig harmoni med ett självsäkert färgschema.

Modepressens perspektiv

Bland bedömarna var reaktionen enhällig: "Detta är den Anne vi känner och älskar: klassisk men ändå modern, romantisk men skärpt av en arkitektonisk finish som dämpar sötman. Och rött har alltid varit hennes färg – effekten var omedelbar." Med sin korsetterade överdel och vida kjol hyllade looken klassisk haute couture samtidigt som den omfamnade en tydligt modern djärvhet.

Med ett av kvällens mest minnesvärda framträdanden påminde Anne Hathaway alla om att hon inte bara är en ikonisk skådespelerska, utan också en sann stilikon. En sak är säker: tjugo år efter "The Devil Wears Prada" fortsätter hon att diktera trender – och göra röda mattan till sin lekplats.