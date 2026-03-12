Vem är Teagan Croft, den australiska skådespelerskan som är redo att spela "Rapunzel" i filmerna?

Fabienne Ba.
@teagancroft/Instagram

I flera veckor har Teagan Crofts namn cirkulerat i diskussioner kring en möjlig live-action-adaption av den animerade filmen "Tangled". Den australiska skådespelerskan är enligt uppgift bland de talanger som övervägs för att spela den långhåriga hjältinnan. Även om inget officiellt tillkännagivande har bekräftat denna rollbesättning, har intresset som genererats av hennes namn återuppväckt nyfikenheten kring hennes karriär.

En skådespelerska som upptäcktes i mycket ung ålder på tv

Den australiska skådespelerskan Teagan Croft föddes i april 2004 i Sydney. Hon började sin karriär i ung ålder och medverkade först i australiska teaterproduktioner. Hon fick bredare erkännande 2018 när hon gick med i ensemblen i DC Comics-serien "Titans". I denna adaption av serietidningsuniversumet spelar hon Rachel Roth, även känd som Raven, en tonåring med övernaturliga krafter. Denna roll gav henne internationell exponering och etablerade hennes rykte inom film- och tv-branschen.

Se det här inlägget på Instagram

Ett inlägg delat av teagan croft (@teagancroft)

En karriär som expanderar till film och tv-serier

Efter sin roll i "Titans" fortsatte Teagan Croft sin karriär i olika tv- och filmprojekt. Hon medverkade bland annat i Netflix-filmen "True Spirit" (2023), som berättar historien om den australiska seglaren Jessica Watson. I denna långfilm porträtterar hon den unga atleten som blir den yngsta personen att segla jorden runt ensam. Denna prestation hjälpte till att stärka hennes närvaro i filmbranschen och bredda hennes publik.

Rykten cirkulerar om en adaption av "Tangled"

Under en tid nu har flera medier och onlinediskussioner tagit upp möjligheten av en live-action-adaption av den animerade filmen "Tangled" från 2010. I detta sammanhang nämns Teagan Crofts namn regelbundet av fans och vissa observatörer som en skådespelerska som skulle kunna passa bra för rollen. Ingen officiell bekräftelse har dock meddelats gällande castingen av en potentiell adaption eller skådespelerskans medverkan.

En ung skådespelerska följs av en ny generation fans

Med sina roller i populära serier och internationella produktioner har Teagan Croft gradvis byggt upp en betydande fanskara. Hennes närvaro på sociala medier och hennes framträdanden i projekt riktade till en yngre publik bidrar också till att öka hennes synlighet. Även om ryktena kring "Tangled" fortfarande är obekräftade, visar de ändå det växande intresset för hennes karriär.

Se det här inlägget på Instagram

Ett inlägg delat av teagan croft (@teagancroft)

Kort sagt, Teagan Croft är en del av den nya generationen australiska skådespelerskor som vinner synlighet i Hollywood. Hon upptäcktes i serien "Titans" och sedan i filmen "True Spirit" och bygger stadigt upp sin karriär inom film och tv. Rykten om att hon placerar sig bland de möjliga kandidaterna för att spela "Tangled" visar den växande uppmärksamheten hennes karriär får, även om inget officiellt tillkännagivande ännu har gjorts.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Jag heter Fabienne och är skribent för webbplatsen The Body Optimist. Jag brinner för kvinnors kraft i världen och deras förmåga att förändra den. Jag tror att kvinnor har en unik och viktig röst att erbjuda, och jag känner mig motiverad att göra min del för att främja jämställdhet. Jag gör mitt bästa för att stödja initiativ som uppmuntrar kvinnor att stå upp och bli hörda.
Article précédent
"Hon är fantastisk": Selena Gomez bländar med en strålande look

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

"Hon är fantastisk": Selena Gomez bländar med en strålande look

Makeupartisten Jenni Nicole (@jennanicoleofficial) delade en gyllene selfie av den amerikanska sångerskan, låtskrivaren, skådespelerskan, producenten och entreprenören Selena...

I en klänning prydd med kristaller drar Lucy Liu alla blickar till sig

I en kristallbesatt klänning orsakade den amerikanska skådespelerskan, producenten, regissören, målaren och skulptören Lucy Liu furore på röda...

Vid 60 visar Cindy Crawford upp sin sminkfria look och delar med sig av sin morgonrutin.

Den amerikanska supermodellen Cindy Crawford bevisar att hon inte behöver några konstigheter för att glänsa. Den ikoniska modellen...

Denna olympiska gymnast kombinerar styrka och elegans och levererar en av sina starkaste utseenden.

Den amerikanska artistiska gymnasten Jordan Chiles kombinerade styrka och elegans och levererade en av sina mest slående stilar....

Skådespelerskan Lily-Rose Depp återupplivar leopardmönstret med stil.

Modetrender har ofta en tendens att göra comeback efter att ha ansetts föråldrade. Leopardmönster är ett utmärkt exempel....

"En sällsynt karisma": vid 57 års ålder bevisar Gillian Anderson att catwalken är öppen för alla åldrar.

Den amerikanska skådespelerskan Gillian Anderson, stjärnan i "Arkiver X", gick självsäkert under Paris modevecka och lyste upp catwalken...