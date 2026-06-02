Vid 37 års ålder skapade modellen Candice Swanepoel furore i en minimalistisk svart klänning

Den sydafrikanska modellen Candice Swanepoel delade en serie bilder på Instagram där hon poserar i en minimalistisk svart klänning, ett inlägg som glattade många fans på det sociala nätverket.

En klänning med utskärningar

På bilderna bär Candice Swanepoel en figurnära svart klänning med djup halsringning. Som accessoar valde hon en diskret elegans: några guldringar och armband. Hennes voluminösa blonda hår utgör en slående kontrast till den mörkare tonen i looken. I kommentarerna blev hennes följare vilda. "Ja Candice!" , "magnifik!" , "det ultimata uttrycket" : reaktionerna strömmade in under karusellen, som snabbt fick gilla-markeringar.

En publikation som tjänar sitt varumärke

Candice Swanepoel delade den här fotograferingen för att marknadsföra sitt eget märke, Tropic of C, som hon grundade 2018. Ursprungligen specialiserade sig märket på miljöansvarsfulla strandkläder, men har gradvis diversifierat sig till konfektionsplagg, med en igenkännbar signatur: figurnära, minimalistiska plagg och en strategi som resolut förkroppsligas av dess grundare, Candice Swanepoel.

Med denna eleganta svarta klänning bekräftar Candice Swanepoel det som har utmärkt hennes stil i nästan två decennier: en sällsynt förmåga att göra enkelhet till ett sant manifest av sofistikering.