Efter att ha kritiserats för sitt utseende delar den här kvinnan ett kraftfullt budskap

Kroppspositiv
Anaëlle G.
@whatlauraloves / Instagram

Den brittiska innehållsskaparen, känd som @whatlauraloves, publicerade nyligen en video på Instagram tillsammans med ett särskilt inspirerande meddelande. Inför många oombedda kommentarer om sitt utseende levererar den unga kvinnan en kraftfull reflektion över kroppsuppfattning och självacceptans. Detta kroppspositiva budskap resonerade djupt med hennes community och uppmuntrar oss att ompröva hur vi ser på andras kroppar.

En observation angående oönskade kommentarer

Med en touch av humor inleder Laura med en klarsynt observation: att peka på någons kroppsdel är, paradoxalt nog, ett erkännande av att man stirrade på dem. "Ingenting säger 'Jag tittade på dig' som en kommentar om någon annans kropp", skämtar hon. Designern medger att hon har fått många sådana kommentarer de senaste åren, och pendlar mellan nöje och oförståelse inför detta behov som vissa människor har av att kommentera andras utseende.

En förändrad relation med kroppen

Laura förklarar sedan hur hennes perspektiv på sin egen kropp har förändrats djupt. Efter flera längre sjukhusvistelser förändrades något inom henne: hon slutade ha en orolig relation till sitt utseende och blev helt lugn. Nu ser hon sin kropp främst som en allierad, "som gör sitt bästa för att hålla henne vid liv, andas och njuta av livet en dag till." Detta perspektiv sätter hälsa och tacksamhet i centrum, långt ifrån estetiska bedömningar.

Ett universellt och befriande budskap

För designern är observationen enkel: "Kroppar är bara kroppar. De rör sig, de böjer sig, de existerar." Hon påminner oss om att när man ställs inför en kropp som är oroande har alla ett val: acceptera denna verklighet som en integrerad del av den mänskliga upplevelsen, eller helt enkelt gå vidare. Hon drar slutsatsen att det att påpeka någons fysiska utseende avslöjar mycket mer om observatören än om personen som bara existerar. Ett anmärkningsvärt korrekt budskap, som hyllas av många online.

Genom detta innerliga vittnesbörd påminner @whatlauraloves oss om vikten av vänlighet och självacceptans. Ett kraftfullt och befriande budskap som uppmanar alla att se mer vänligt på sin egen kropp såväl som andras.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Jag brinner för mode och letar alltid efter trender som speglar vår tid. Jag älskar att observera hur människor klär sig, varför de gör det och vad modet avslöjar om oss. Utöver modevisningarna och silhuetterna är det berättelserna som verkligen fascinerar mig.
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