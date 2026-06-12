Under Ariana Grandes show fängslade denna plus size-dansös publikens uppmärksamhet.

Ariana Grande är just nu på turné i USA, och under ett av hennes framträdanden lyckades en dansare stjäla showens åska. I bakgrunden på scenen blev denna kvinna, där för att koreografera den mångfaldigt prisbelönta stjärnans låtar, omedvetet huvudattraktionen. Ett fan inledde en sökinsats för att hitta denna diva med sina fascinerande höftrörelser och magnetiska aura. Och denna mystiska plus size-dansare har trätt fram.

När en plus size-dansares framträdande blir ikoniskt

Efter ett sjuårigt uppehåll återförenades Ariana Grande nyligen med sina fans med en triumferande återkomst till scenen. De som kärleksfullt kallas "Arianators", som dyrkar popikonen, kunde återupptäcka sin idols talang live under hennes "Eternal Sunshine Tour", som drog igång den 6 juni. Men under en av de första spelningarna glömde de snabbt bort stjärnan i denna "återförenings"-framträdande, för upptagna med att beundra den fysiska uppvisningen av en av dansarna i truppen.

Denna "stödartist", anlitad för att sätta scenen i brand och ge rytmen till Ariana Grandes show, stannade inte länge i skuggorna. Fångad i aktion av ett euforiskt fan, har hon setts leva musiken med intensitet. Med en kaninmask över ögonen – sångerskans signaturstil – eldigt hår och en kompromisslös figur , ger denna dansare en touch av stil till den vanliga ensemblen. Bara några centimeter från stjärnan utför hon suggestiva rörelser runt en kollega i en satindräkt. Förvandlad av texten till "The Boy is Mine", en hit som låter som en hymn till kärlek och kvinnlig egenmakt, är hon bokstavligen besatt av verserna.

Den här videon, som publicerades som ett rop på hjälp på sociala medier, berörde hjärtan hos 400 000 internetanvändare, som beundrade hennes majestätiska gester och smittande självförtroende. Dansaren, långt ifrån bara en statist eller ett enkelt visuellt element, svarade på detta samtal, och hon heter Amanda LaCount . Och detta är inte hennes första rodeo: hon har ett prestigefyllt CV.

Se det här inlägget på Instagram Ett inlägg delat av Chuy Gonzalez (@chuygonzalezsandoval)

En dansare eftertraktad av världens största stjärnor

Denna dansare, vars identitet var okänd fram till denna online-avslöjande, har ett internationellt rykte, och hennes framträdande för Ariana Grande är bara ytterligare en höjdpunkt i hennes otroliga karriär. Det är bara en liten glimt av hennes yrke, som är mer än bara en passion. Trots sin unga ålder kan Amanda LaCount redan skryta med en imponerande lista av prestationer.

Denna Colorado-infödda, som började sin karriär med lokala musikaler, hamnade i bakgrunden av Rihannas modevisning "Savage X Fenty", där hon frontade Lizzos Coachella-framträdande och inledde Emmy-galan. Hon har prydt scenen tillsammans med några av de största namnen inom musiken, inklusive Ozuna och Meghan Trainor. Hon kan också skryta med minnesvärda framträdanden i Lady Gagas musikvideor till "Stupid Love" och Katy Perrys "Swish Swish". Att dansa bara några centimeter från Ariana Grande var därför det logiska nästa steget i denna bländande karriär, det ultimata erkännandet av hennes virtuositet.

Försvarar kroppslig mångfald på musikscenen

Förutom att vara ett underbarn och ha en imponerande meritlista, rör dansaren, som upptäcktes i utkanten av rampljuset under Ariana Grandes turné, inte bara sin kropp utan utmanar också skönhetsstandarder. Med varje framträdande berättar Amanda LaCount för världen: "Dans handlar inte bara om kroppen: det är ett universellt uttrycksmedel." Hennes steg har en nästan militant kvalitet.

Amanda LaCount, initiativtagaren till en rörelse hon döpte till #breakingthestereotype – ett namn som redan sätter scenen – vill visa att denna disciplin saknar storlek eller kroppstyp. Enligt henne är dans inte reserverad för en "kortväxt elit", och hon är ett levande bevis. Hon kompenserar för årtionden av marginalisering på scener på arenor och teatrar och visar stolt upp sina kurvor. Under lång tid var kurviga eller plus size-kvinnor inte ens ett "alternativ" i denna mycket selektiva värld som behandlar kroppen som en lönsam handelsvara snarare än ett fullfjädrat instrument. Lyckligtvis banar Amanda LaCount väg för dem och gör sin figur till en symbol för motstånd.

Medan sångerskan Ariana Grande just nu kritiseras för att vara "för smal", utsätts andra, kurvigare kvinnor för tyst diskriminering i vissa kretsar där det fysiska utseendet spelar dubbelt så stor roll. Tack vare artister som Amanda LaCount uttrycks självacceptans stolt för världen. Och det är det bästa svaret på kritik.