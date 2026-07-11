Han förvandlar sin protesben till ett klösträd: idén som får internetanvändare att le

Han förlorade sitt ben i skelettcancer när han fortfarande var tonåring. Alex, vars mellannamn är Resilience, har mött döden flera gånger. Medan läkare bara gav honom 40% chans att överleva, står han rakryggad, med ett bioniskt ben som han tycker om att anpassa med hjälp av "Transformers"-delar eller ett improviserat klösträd.

Ett ersättningsben som gynnar hans katt

I en ålder då sorglös övergivenhet är ett sinnestillstånd i sig och då man i allmänhet känner sig oövervinnerlig, fick Alex veta att han hade en tumör i knät . Vid blotta nämnandet av detta öronbedövande ord, som förebådade många sjukhusvistelser, blev denne store simmare, som säkerligen måste ha varit en fisk i ett tidigare liv, i chock, som om han vore förstummad av denna hemska diagnos.

Den här unge pojken, en gång full av hopp, tvingades sedan överge sina hobbyer för att genomgå en ritual som till synes var motsatsen till puberteten: kemoterapi . Behandlingarna injicerades förgäves, eftersom de inte hade någon effekt på hans cancer. Ett sista alternativ återstod: amputation – utrotning av cancercellerna vid deras rot.

Efter en period av konvalescens var Alex tvungen att acceptera denna nya reflektion, denna "ofullständiga" kropp, och framför allt detta lånade ben, gjort inte av kött, utan av stål. Långt ifrån att se det som en olycka, blev denna protes en förlängning av hans fantasi, en fortsättning på hans kreativa galenskap. Detta gör-det-själv-underbarn, som ser en otrolig potential för förvandling i varje räddad del, förverkligar sina mest extravaganta idéer på detta föremål utformat för att hålla honom upprätt.

Han fyller tomrummet som denna viktiga verksamhet lämnat med design värdig en science fiction-kostym. Bland hans mest ikoniska verk finns ett ben i "klösträdsstil" tillverkat av materialet från en klösbräda. Denna träkalv, som påminner om en pirats, är insvept i raffia så att hans katt kan ta ut sina frustrationer på den istället för på soffan. Och detta är bara en kort glimt av hans genialitet.

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När en protes blir ett material som ska skapas

Alex ser inte sin protes som ett ersättningsben, utan som ett tillbehör till oändliga möjligheter, ett påtagligt bevis på hans rastlösa sinne. Denne självutnämnde "hybridman", delvis människa, delvis robot, besitter framför allt en hjärna med "turboreaktions"-förmåga. I sin verkstad skapar denne födde designer skräddarsydda ben, ibland arkitektoniska, ibland utilitaristiska.

Han har till och med en fin samling "förstärkta" vader som cyborger skulle snappa upp utan att tveka. Han ersätter sin fantomlem med proteser inspirerade av Marvel-universumet eller som härmar estetiken hos discokulor. Hans senaste konstnärliga bedrift? En protes tänkt som en bukett garni. Han skapade viloplatsen med en 3D-skrivare och lade till färska blommor inuti, som en bärbar vas. Eftersom han inte försöker imitera originalet strävar han efter att skapa originalitet där det fortfarande alltför ofta finns skam eller medlidande.

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Att presentera en mer positiv syn på funktionsnedsättning

Genom vart och ett av sina skapelser försöker Alex inte bara avleda uppmärksamheten från sin olikhet; han uppmanar människor att ändra sitt perspektiv. Där vissa ser en frånvaro ser han ett utrymme att fyllas med idéer, färger och berättelser. Hans protes är inte längre en symbol för förlust, utan ett konkret bevis på att en kropp kan utvecklas, återuppfinna sig själv och till och med bli en lekplats för fantasin.

Hans tillvägagångssätt påminner oss om att funktionsnedsättning inte bara handlar om vad som saknas, utan också om allt som kan uppstå på ett annat sätt. Ett bioniskt ben kan gå, springa, stödja en kropp, men i Alex händer kan det också få en katt att le, uttrycka en passion för science fiction eller bli ett vandrande konstverk. Han förvandlar en medicinsk apparat som ofta förknippas med smärta till ett unikt verk som väcker nyfikenhet snarare än medlidande.

I slutändan berättar hennes proteser en historia som är långt större än bara fysisk rekonstruktion. De talar om motståndskraft, frihet och den djupt mänskliga förmågan att förvandla svårigheter till nya möjligheter.