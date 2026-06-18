En pappa tog sina döttrar till damtoaletten: en man hotade honom, vilket återuppväckte debatten.

En surrealistisk scen utspelade sig inne på en amerikansk bensinstation. Under en välförtjänt paus efter flera kilometer på vägen följde en pappa med sina unga döttrar till toaletten och gick genom dörren med symbolen "dam i mantel". Denna till synes oskyldiga handling fick extraordinära proportioner när en kund ingrep. Mannen, som dök upp från ingenstans, skrek spontant och låtsades till och med ringa myndigheterna. Videon, som har fått miljontals visningar, blev snabbt viral.

En familjefar som fördömdes helt enkelt för att han uppfyllde sin roll

Den här videon har blivit viral och väckt stor oförståelse. Scenen är fullständigt bisarr. Den visar en pappa som leder sina två döttrar till toaletten och knuffar upp dörren märkt "kvinna". Hans döttrar, knappt gamla nog att sitta på toaletten och knäppa upp sina byxor på egen hand, behöver hjälp med att uträtta sina behov, och denna föräldragest förolämpade tydligt en man, som omedelbart antog att han hade fel uppfattning.

När han såg fadern, som omsorgsfullt tog hand om sina två döttrar, tog han omedelbart fram sin telefon för att ringa polisen som om han vore en brottsling. Medan fadern tvättade sina döttrars händer, iakttog mannen, som inte hade någon säkerhetsbricka, honom från dörröppningen och beskrev vad han uppfattade som ett brott för myndigheterna i andra änden av linjen. Enligt mannen borde fadern ha stannat kvar på andra sidan dörren och låtit flickorna klara sig själva.

Fadern förblev lugn och försökte lugna sina snyftande döttrar snarare än att slösa sin energi på att försöka disciplinera den här främlingen som hade kommit för att läxa upp honom. Till och med toalettpersonalen, generad över bråket, bad om ursäkt och höll dörren stängd med armen som för att hindra mannen från att komma tillbaka. När fadern lämnade toaletten bestämde sig han för att filma sin kritikers ansikte och försöka förstå hans motiv. "Den här killen gör ett stort väsen för att jag tar mina döttrar till damtoaletten. Han vill att jag ska följa med dem till herrtoaletten", förklarade han live. Originalvideon, som publicerades på TikTok-kontot @tylerbrodsky2 , har fått över 21 miljoner visningar.

Se det här inlägget på Instagram Ett inlägg delat av CBS News (@cbsnews)

En chockerande video som väckte starka reaktioner online

Under videon är kommentarerna enhälliga i att starkt fördöma mannens påträngande och respektlösa beteende . "Jag älskade din tysta värdighet. Du kommer att uppfostra två vackra döttrar", "Jag är så ledsen att du och dina döttrar fick gå igenom det", "Som mamma till flickor gör du ett fantastiskt jobb!" "Jag är kvinna och jag har inga problem med att se en pappa ta hand om sina döttrar på damtoaletten." Internetanvändare har skickat en våg av stöd till denna pappa, som fann sig tvungen att rättfärdiga vad som i själva verket var en helt normal handling. Andra beklagar också bristen på familjetoaletter, vilket skulle förhindra den här typen av konfrontation.

Efter att ha publicerat den här videon, som avslöjar en sorglig verklighet för föräldrarna, talade pappan framför kameran för att klargöra situationen och dela med sig av vad som hände sedan. Han ville upprepa det som redan var mycket tydligt: han var inte skyldig, och som han säger, poliserna tog hans parti. De avlägsnade bråkstaken som praktiskt taget anklagade honom för att ta hand om sina döttrar.

”Det här är inte bara ett mindre bråk på en bensinstation. Fäder med döttrar och mödrar med söner befinner sig ofta i en situation där det inte finns några lösningar”, förklarar han och lyfter fram ett grundläggande problem. Han fortsätter: ”Jag gjorde helt enkelt det jag trodde var bäst för mina döttrars säkerhet.” Och det här initiativet är ännu mer logiskt i en tid då pedofiliskandaler dominerar nyheterna.

En känslig situation som berörde många pappor.

I kommentarerna visade fäder särskild solidaritet med sina motsvarigheter . ”Min dotter borde inte behöva sätta sin fot på en herrtoalett... SKANDALÖST! Jag skulle ha skrikit i pappans ställe: ’Varför behöver ni min dotter på en herrtoalett så att ni kan se er med ryggen mot mig och hålla er...? Är ni en...?’”, sa en av dem med ord som han lämnat osagda men som alla förstod. ”Man tar inte med sig små flickor till herrtoaletter där män nuförtiden rör vid allting”, tillade en annan.

De som deltog i denna internationellt betydelsefulla konversation föredrar att ta sina döttrar till damtoaletten snarare än till urinoarerna, där männen drar igen dragkedjan i allas ögon. Föräldrar blir också alltmer vaksamma, särskilt sedan kaskaden av avslöjanden om fall av övergrepp mot barn och pedofili. Det är svårt att inte tänka på lilla Lyanah, den 11-åriga franska flickan som misshandlades och dödades av Jérôme Barella, som faktiskt var föremål för en våldtäktsanmälan.

Utöver de omedelbara reaktionerna illustrerar detta fall främst en bredare oro kring användningen av offentliga utrymmen och deras tillgänglighet. I många länder är familje- eller könsneutrala toaletter fortfarande en bristvara, och föräldrar ställs regelbundet inför ofullkomliga val: att följa med ett litet barn till en separat toalett, vänta utanför eller improvisera under förhållanden som ibland är olämpliga.