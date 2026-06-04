Att skicka ett sms "bara för att" kan ha mer positiva effekter än man kan föreställa sig.

När du plockar upp telefonen och skriver iväg är det oftast för att kolla läget med någon, dela skvaller som du egentligen borde hålla hemligt eller be om en tjänst. Du gör det sällan för att skicka ett enkelt "hej, hur mår du?", ett sms som låter tomt. Ändå skulle det vara lika fördelaktigt att skicka ett sms utan ett specifikt syfte som att prata om vädret med din bagare.

Att skicka ett sms utan någon särskild anledning: ett ovanligt hälsoråd

I en tid av allestädes närvarande gruppchattar, röstmeddelanden som liknar poddar och oändliga aviseringar är sms:en enstaka. Din mamma är den enda som berikar din inkorg, som en gång svämmade över med GIF:er, skvaller och långa, litterära mea culpa-liknande utbrott. Medan du förr i tiden med hashtaggen "swag" och Tumblr-foton utbytte banaliteter via dina fällbara telefoner, sms:ar du idag bara för att få fram en story och spela "skvallertjejen".

Du plockar upp din virtuella penna för att skvallra, berätta om ditt företagsliv, vilket påminner om en telenovela, eller ordna träffar med dina vänner. Du skickar meddelanden för att ge uppdateringar om din nuvarande romans med mannen du träffade i kassan eller för att planera din nästa pyjamasparty. Men du har inte reflexen att skicka spontana små "wow" som "trollkarlen" på MSN. För dig skulle det vara som att skicka tomma bubblor.

Ändå uppfanns sms ursprungligen för att hålla kontakten trots avstånd (och för att lugna föräldrar under gymnasiet). Innehållsskaparen @simply_nikkib_ rekommenderar att man återgår till den ursprungliga definitionen av sms och inte väntar på en brännande fråga för att starta en konversation via sms. Enligt henne är det inte ett sätt att fördriva tiden utan snarare en lugnande ritual. Varje vecka ser hon till att skicka ett meddelande till sina nära och kära, precis som en omtänksam mamma skulle göra till ett barn långt bort. En enkel och fri vana som berikar hennes inre frid.

En idé som har sitt ursprung på TikTok och som har validerats av vetenskapen.

Innehållsskaparen, som skickade spontana meddelanden till sina nära och kära i flera veckor i rad, berättade om sin upplevelse efteråt. Hon återberättade detta till synes vardagliga sociala experiment. Enligt hennes berättelse var det allt annat än en ytlig gest eller ett sätt att bekämpa tristess. Det blev nästan en positiv ritual, ett lättillgängligt sätt att öka hennes dopaminnivåer. Hon sa att att skicka dessa spontana, innerliga meddelanden utlöste en glädjeexplosion och gjorde henne på gott humör resten av dagen. Och det är långt ifrån en långsökt teori.

En studie publicerad i tidskriftenCommunication Research stöder innehållsskaparens hypotes. Enligt resultaten kan det att chatta med minst en vän under dagen öka välbefinnandet lika mycket som en promenad i skogen eller ett varmt bad. Den goda nyheten är: du behöver inte vara ansikte mot ansikte för att skörda fördelarna. Oavsett om det är ett verkligt samtal runt ett bord eller ett snabbt sms, har du all anledning att få kontakt med dina nära och kära.

”Ett enkelt sms kan leda till ett utbyte som stärker bandet och hjälper dig att känna dig mindre isolerad”, tillägger Dr. Melissa Gluck, psykolog, i tidskriften Bustle . Med andra ord behöver du inte anstränga dig med oändliga sms för att hålla kontakten. Du behöver inte heller hitta en förevändning eller ett spännande ämne för att säga ”Jag tänker på dig” eller sprida budskapet.

Meddelandets innehåll? Överflödande tacksamhet.

Innehållsskaparen bakom denna digitala metod skickar inte bara ett avslappnat "hej, hur mår du?" eller ställer slutna frågor som bara framkallar ett "ja" eller "nej" som svar. Hon sår tacksamhet i pixlar och hoppas kunna få mottagarna att le. Hon hyllar sina nära och kära smått genom ett tacksamt sms, en liten tillgiven tanke eller ord fyllda av ömhet.

Hon föreslår faktiskt några inledande rader som: ”Hej! Jag tänker på dig! Vad är nytt?” eller, om du känner dig mer känslomässigt bekväm: ”Skickar bara ett snabbt meddelande för att säga hej och jag älskar dig!” ”Det finns något trösterikt med att sprida vänlighet, vilket tenderar att komma tillbaka till oss”, förklarar Gluck. Det är hela principen i attraktionslagen: vi attraherar det vi är.

Med andra ord, det finns ingen anledning att vänta på stora nyheter, en existentiell kris eller en handlingspunkt värdig en TV-serie för att återuppta kontakten. Att bara få någons telefon att vibrera med ett innerligt "tänker på dig" blir nästan en liten, diskret men ändå effektiv gest av omtanke.

I en vardag mättad med funktionella meddelanden, påminnelser och brådskande aviseringar fungerar den här typen av gratis SMS som en social andrumspaus.