Att lägga kalla kompresser i underkläderna: den oväntade idén som vissa kvinnor anammar

Under denna värmebölja, som känns som en nyinspelning av filmen "Groundhog Day", söker alla lindring från värmen, vare sig det är i de luftkonditionerade gångarna i mataffärer eller genom en fläkt. Medan vissa sänker sin kroppstemperatur med iskalla duschar, placerar vissa kvinnor isbitar någon annanstans än på nacken eller i sina vinglas: i sina underkläder. Nej, detta är inte modern häxkonst, och det är inte heller resultatet av någon långsökt teori som hittats på nätet. Denna till synes isiga, urgamla sedvänja har ett mycket allvarligt namn: sitzbadet.

Sittbadet, en långvarig ritual

Kyla är en del av många hälsorutiner och gör mer än att bara kyla ner kroppen under värmeböljor. Även om det kan orsaka några rysningar och förvånade flämtningar, är det otroligt fördelaktigt för kroppen. Vissa kvinnor sänker huvudet i skålar med iskallt vatten för att strama upp huden och dra åt porerna, medan andra gör det för att stimulera sin vagusnerv . De som är mindre känsliga för kyla avslutar sin dusch med en iskall dusch för att öka cirkulationen och går och lägger sig med lätta ben. Det är ingen slump att idrottare genomgår kryoterapisessioner i kapslar vid -110°C.

Kyla är också användbar i underkläder. Även om kvinnor är mer bekanta med varmvattenflaskor än fryspåsar under mens, gör de klokt i att prova att lägga något kallt mellan benen. Och nej, detta är inte en ny teknik för soloupphetsning eller för att väcka känslor som liknar de som utlöses av vibrationer. Fördelen är en helt annan.

Sitzbadet, det officiella namnet på denna ovanliga praxis, innebär att man applicerar kyla på perineum i 10 till 30 minuter varje dag för att sänka kroppstemperaturen. Namnet är missvisande, eftersom sitzbadet inte involverar naturliga bassänger, utan helt enkelt en avtagbar påse som liknar en binda som levererar kylan. En nyligen uppfinning för en mycket äldre praxis. I Kina har sitzbadet varit en del av kulturen i årtusenden. Kvinnor i Mittens rike brukade plaska sig med kallt vatten från perineum till ljumsken.

Fördelarna med kyla på detta intima område

Medan den oförutsägbara kristne i Fifty Shades of Grey rullar en isbit längs sin partners kropp tills den når den avgörande punkten, har sitzbadet ett annat syfte. Enligt dess förespråkare tjänar sitzbadet främst till att reglera vår inre temperatur och följaktligen minska inflammation i kroppen. I flera år nu har vår kroppstemperatur fluktuerat vilt och stigit i takt med miljön. Som flera studier visar har vår kroppstemperatur ökat med sex tiondelar.

Sitzbadet sägs skapa en liten termisk chock och en återgång till det normala genom en slags kedjereaktion. Andra nämnda fördelar inkluderar effekter på immunförsvaret, en energiboost och förbättrad sömn. Sitzbadet kan också eliminera gifter, lindra mensvärk och till och med förbättra matsmältningen. Dessa positiva effekter dokumenterades av France Guillain, den ledande figuren inom den franska utövandet av sitzbad, i hennes bok "Sitzbadet: Hundra år efter Louis Kuhne".

Vad experter tycker om den här tekniken

I denna tryckande hetta, som får det att kännas som att vi lever på södra halvklotet, är det ganska välkommet att förvandla sina underkläder till ett isflak. Det är nästan mer effektivt än en fläkt eller en portabel värmare, särskilt på den här platsen som snabbt liknar en bastu med minsta lilla längre stopp på tunnelbanebänken.

Specialister är dock inte övertygade av denna metod, som de anser vara empirisk. De mildrar metoden och påpekar att ingen seriös vetenskaplig studie har undersökt sitzbad. I medietidningen "Allô Docteur" påminner Dr. Odile Bagot läsarna om att argumenten för sitzbad aldrig har bevisats, förutom genom anekdotiska bevis. "Den enda medicinska fördelen med att applicera kyla på perineum kan vara vid inflammation i detta område (till exempel efter en episiotomi, i närvaro av ett hematom eller hemorrojder)", skriver hon.

Mediebolaget Dopamin Paris påpekar för sin del att studier om kyla förbiser vissa anatomiska realiteter hos kvinnor, särskilt hormoner, menstruationscykeln och även nervsystemet, som är annorlunda strukturerat. Även om kyla säkert kan förbättra den allmänna hälsan, kan den ibland uppfattas som ett hot av kroppen. Det är synonymt med stress och aktiverar "kamp-eller-flykt"-reaktionen.

Placebo eller genuin välbefinnandeupptäckt, sitzbadet har fortfarande sina mysterier. Men de som har provat denna holistiska metod har bara gott att säga. Det kanske bästa sättet att ta reda på det är att prova det själv medan du bär svalkande underkläder.